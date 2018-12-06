AK Parti Siirt Belediye Başkan Adayı Ali İlbaş Kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin Siirt Belediye Başkan Adayı Ali İlbaş oldu. Peki, Ali İlbaş kimdir?

ALİ İLBAŞ KİMDİR?

Ali İlbaş, 1967 yılında Siirt'te dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Siirt'te tamamladı. İlbaş, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. İlbaş, akaryakıt, nakliyat ve inşaat sektörüyle uğraşmaktadır.

TÜDKİYEB Genel Başkan Yardımcılığı, Tümsiad Siirt Şube İl Başkan yardımcılığı, ASRIYAD İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Kurucu Üyeliği ve Siirt İl Temsilciliği görevlerini üstlenmiştir.

SİYASİ HAYATI

Ali İlbaş, Ak Parti Siirt İl Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığı ve İl Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. 2014 yerel seçimlerinde Ak Parti Siirt Belediye Başkan Adayı, Kasım 2015 Genel Seçimlerinde Ak Parti Siirt 3. Sıra Milletvekili Adayı oldu. İlbaş, 31 Mart 2019 yerel seçimlerde Siirt belediye başkanlığı için yarışacak.

Arapça ve Kürtçe bilen Ali İlbaş evli ve 6 çocuk babasıdır.