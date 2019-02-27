AK Parti Siirt Belediye Başkan Adayı İlbaş, Eğitimcilerle Bir Araya Geldi

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AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş, eğitimcilerle bir araya geldi.İlbaş, beraberinde partililerle okulları ziyaret ederek, öğretmen ve idarecilerle bir araya geldi.Eğitim sorunlarıyla yakından ilgilenen ve her soruna çözüm üreten bir belediye yönetimi düşüncesinde olacaklarını belirten İlbaş, okulların güvenlik, temizlik, bahçe düzenlemesi, asfalt, parke taşı ve oyun alanları konusunda duyarlı olduklarını söyledi.Milli eğitim camiasıyla sık sık bir araya gelerek, eğitimin kalitesinin yükseltilmesi noktasında neler yapılabileceklerini istişare edeceklerini kaydeden İlbaş, "Okullarımızın tüm sorunu bizim sorunumuzdur. İlimizin ve ülkemizin eğitim geleceğinden umutluyuz." dedi.