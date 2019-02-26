AK Parti Siirt Belediye Başkan Adayı İlbaş, Esnafı Ziyaret Etti

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AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş, esnafı ziyaret ederek, destek istedi.İlbaş, beraberinde partililerle Helvacılar ve Ayakkabıcılar Çarşısında esnafı ziyaret ederek, taleplerini dinledi.Ziyarette, 70 projesi arasında yer alan "Kentsel Dönüşüm" çalışması hakkında bilgi veren İlbaş, Siirt'i marka şehir haline getireceklerini dile getirdi.İlbaş, "70 projemiz şehrimizi ihya edecek. Hayati öneme sahip Ulus, Batı ve Karakol mahallelerimizi kapsayan 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi, şehre bir kimlik kazandıracak. Ziyaret ettiğimiz vatandaşlarımıza projenin tüm detaylarını anlatıyoruz. Esnaf ve halkımızın desteği bizleri mutlu ediyor." dedi.