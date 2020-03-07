AK Parti Siirt Kadın Kolları Başkanlığına Ekinci atandı

AK Parti Siirt Kadın Kolları Başkanlığına Ayşe Ekinci atandı.



Göreve başlayan Ekinci, Nurten Temiz'den aldığı bayrağı daha da ileriye taşıyacağını belirtti.



Kendisini bu görev getirenleri mahcup etmeyeceğini ve tüm kadınların sesi olacağını belirten Ekinci, şunları kaydetti:



"Tüm mazlumların umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği bu yolda tüm teşkilat mensuplarımızla emin adımlarla ilerleyeceğiz. Partimin üst organlarından en alt kademesindeki üyesine kadar koordineli bir şekilde ekip ruhuyla hareket ederek tüm vatandaşlarımızın gönülleri kazanmaya, AK Parti'yi daha da güçlendirmeye çalışacağız. Bu görevi bana tevdi edenlere teşekkür ediyorum, kendilerini mahcup etmeyeceğim."