Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

AK Parti Siirt Milletvekili Ören'den hastaneye maske desteği

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kullanılmak üzere Siirt Devlet Hastanesine 10 bin maske bağışladı.

09.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:25
AK Parti Siirt Milletvekili Ören'den hastaneye maske desteği
AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kullanılmak üzere Siirt Devlet Hastanesine 10 bin maske bağışladı.
Ören tarafından hazırlatılan maskeler hastane yetkililerine teslim edildi.
Ören, yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele en ön safta sağlık personelinin yer aldığını söyledi.
Hükümetin salgının yayılmasını önlemek için her türlü önlemi aldığını aktaran Ören, şunları kaydetti:
"Kovid-19 ile mücadelede el birliğiyle başarıya ulaşmamız mümkündür. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca başta olmak üzere devletimizin her kademesi gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. İnşallah bu zor süreci hep birlikte kurallara uyarak, temastan uzak durarak ve kendimizi izole ederek atlatacağız. İlimizdeki sağlık personeline maske desteğinde bulunduk. İnşallah bu desteklerimiz devam edecek. Allah kendilerinden razı olsun."
Ören, Kovid-19 mücadelesinde görev alan herkese kolaylıklar diledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Milletvekili, AK Parti, Siirt, Ören, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
İstanbul’da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı Haberler
İstanbul'da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
CHP, İmamoğlu’nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı Haberler
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Haberler ›› Güncel ››AK Parti Siirt Milletvekili Ören'den hastaneye maske desteği - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:18: Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi, 45 gün içinde hizmet vermeye başlayacak - Haber 18:18: Jandarmadan Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümüne videolu kutlama - Haber 18:16: Jandarma, sosyal yardımları evlere ulaştırıyor - Haber 18:15: Elazığ'da "korona virüsü" yenen 14 kişi alkışlarla taburcu oldu - Haber 18:14: Kayseri Valiliği'nden açıklama - Haber 17:47: Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı - Haber 17:47: CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler