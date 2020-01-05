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AK Parti Siirt Milletvekili Ören gazetecilerle buluştu

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, tarım, sağlık ve eğitim anlamındaki projeler hakkında gazetecileri bilgilendirdi.

05.01.2020 17:23 | Son Güncelleme: 05.01.2020 17:25
AK Parti Osman , tarım, sağlık ve eğitim anlamındaki projeler hakkında gazetecileri bilgilendirdi.
Ören, beraberinde AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olgaç ile bir kafede düzenlediği toplantıda, basın mensuplarına il genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Siirt'in sağlık alanında önemli gelişmeler yaşandığını aktaran Ören, proje aşamasındaki 400 yataklı eğitim ve araştırma hastanesinin eski Polis Meslek Yüksek Okulu güzergahında yapılması için ilgili yerlere gerekli girişimlerde bulunduklarını belirtti.
Ören, Ilusu Barajının su tutmaya başlamasıyla Botan Vadisi Milli Park alanının gözde haline geleceğini kaydetti.
AK Parti Siirt Milletvekili Ören gazetecilerle buluştu

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Kaynak: AA


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