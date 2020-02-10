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AK Parti Simav İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'ndan istişare toplantısı

AK Parti Simav İlçe Kadın Kolları Başkanlığı tarafından aylık istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldığı bildirildi.

10.02.2020 10:45 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:45AK Parti Simav İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'ndan istişare toplantısı
AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanlığı tarafından aylık istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldığı bildirildi.

Bu tür toplantıların etkili olduğunu belirten Simav AK Parti Kadın Kolları Başkanı Avukat Hicret Kahraman Kaymak, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yaptıkları ev ziyaretlerinde istişare yapma fırsatı bulduklarını, öneri ve şikayetleri değerlendirdiklerini ifade etti.

Simav AK Parti teşkilatı ile birlikte, ilçe merkezi, belde ve köylerdeki çalışmalarını koordineli olarak sürdürdüklerini söyleyen Başkan Kaymak, " Yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte, hasta ve engelli vatandaşlarımıza ev ziyaretlerimizi yapıyoruz. Aylık istişare toplantılarımızı da evlerde gerçekleştiriyoruz. Böylece kadınlarımızın istek ve önerilerini dinleme fırsatı buluyoruz. Toplantılarımızda düşünceleriyle katkıda bulunan kadınlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

AK Parti, Simav, Güncel

Kaynak: İHA

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