AK Parti Sinop Belediye Başkan Adayı Ali Çöpçü Kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Belediye Başkan adaylarının büyük bir kısmı açıklandı. Bu açıklanan illerden biri de Sinop oldu. Sinop Belediye Başkan adayı Ali Çöpçü oldu. Peki, AK Parti Sinop Belediye Başkan adayı olan Ali Çöpçü kimdir? Ali Çöpçü kaç yaşındadır? Ali Çöpçü nerelidir? Ali Çöpçü hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

SİNOP BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN ALİ ÇÖPÇÜ KİMDİR?

Ali Çöpçü, Sinop'ta 1981 senesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Sinop'ta tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Çöpçü, analiz, denetim ve muhasebe alanlarında eğitim aldı. İki dönemdir AK Parti Sinop İl Başkanlığı görevinde olan Çöpçü, evli ve bir çocuk babasıdır. Ali Çöpçü, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Sinop Belediye Başkan adayıdır.