AK Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka Kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Belediye Başkan adaylarının büyük bir kısmı açıklandı. Bu açıklanan illerden biri de Şırnak oldu. Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka oldu. Peki, AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı olan Mehmet Yarka kimdir? Mehmet Yarka kaç yaşındadır? Mehmet Yarka nerelidir? Mehmet Yarka hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN MEHMET YARKA KİMDİR?

Mehmet Yarka, 1963 senesinde Şırnak'ta dünyaya geldi. İş adamı olan Mehmet Yarka, 2004 yılında AK Parti'den Şırnak Belediye Başkan adayı oldu fakat kazanamadı. Mehmet Yarka 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı olmuştur. Şırnak spor ile Şırnak Sanayi ve Ticaret Odası'nda başkanlık görevlerinde bulunan Mehmet Yarka, lise mezunu olup evli ve 3 çocuk babasıdır.