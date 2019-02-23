AK Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı Yarka, Projelerini Anlattı

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AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka, seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri anlattı.Yarka, seçim bürosunda düzenlediği basın toplantısında, 3 aylık adaylık sürecinde sahada vatandaşların istekleri ve kentin acil hizmetlerini proje haline getirdiklerini belirterek, seçildiği takdirde 23 projeyi hayata geçireceğini söyledi.Adaylık süreciyle birlikte gencinden yaşlısına ileri gelen ailelerin yanı sıra, CHP ve İYİ Parti'nin AK Parti saflarına geçerek kendisine destek vereceğini kaydeden Yarka, teveccühün omuzlarında yük ve sorumluluk oluşturduğunu, bunun karşılığında halka en iyi hizmeti vermeye hazır olduklarını bildirdi.İlk kez kadınların seçim ofisine gelerek kendisine destek verdiğini ifade eden Yarka, "Kadınlar bana Kur'an-ı Kerim hediye ettiler, öpüp başıma koydum. Kuran'a el basarak en güzel hizmeti vermek için yemin ettim. Bunu hangi başkan adayı yapmıştır. Biz bu halka samimiyetimizle güven verdik. Bu güveni yitirmeye de niyetim yok. Rabbim birlik beraberliğimizi bozmasın. Şırnak'ı aydınlık günler bekliyor. Çok umutluyum, halkımız da bu umudunu yitirmesin. İnşallah 1 Nisan'da çok güzel şeyler olacak." diye konuştu.Projelerine işaret eden Mehmet Yarka, şunları kaydetti:"Projelerimiz, yeni imar planı çerçevesinde yenilenecek altyapı çalışmaları, şehri dört yana genişletecek kuzey-doğu-güney ve batıkent projeleri, çevre yolu, vadi projeleri, millet bahçesi, otogar, katı atık depolama merkezleri, sebze hali, semt pazarları, hanımlar lokali, gençlik merkezleri, bilgi evleri, taziye evleri, muhtar evleri, taksi durakları, millet kıraathanesi, şehrin tarihi ve kültürel değerlerini gösterecek festivaller, spor alanları ve çocuk oyun parkları, sahipsiz hayvanlar için barınak, alkol ve madde bağımlılığına yönelik terapi merkezi, sosyal kart projesi ve engelli ve yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik belediye bünyesinde birimlerin oluşturulmasıdır. Bunlar bizim ilk ve son projelerimiz olmayıp halkımızla istişare sonucunda ihtiyaç olunan hizmetler hayata geçirilecektir. Nihayetinde onların yaşam alanları olacak, onlar isteyecek, biz yapacağız. Seçildiğimizde 1 Nisan'da bu projeleri hayata geçirmeye başlayacağız inşallah."