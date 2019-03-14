AK Parti Şırnak'ta Seçimleri Kazanmakta Kararlı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak mitingi sonrasında memleketi Konya'nın Kulu ilçesinde ziyaretlerde bulunan Milletvekili Abdullah Ağralı, "Şırnak'ın Irak ve Suriye sınırında olması dolayısıyla önemli konumda burada kazanacağımız seçim sadece belediyeyi kazanmak değil bölgede terör örgütlerinin kolu kanadını da kıracağız." dedi.İş Adamları Derneğinde esnaflarla bir araya gelen isteklerini dinleyen Ağralı, "Şırnak önemli şehirlerimizden biri eski seçimlerde Genel Başkanımızın ziyaretinde geçiş güzergahında çöpleri döküyorlardı ama Şırnak şimdi daha bir başka güzel durum değişti vatandaşlarımız artık balkonlarda bayraklarla karşılıyor. Cumhurbaşkanımızın katılmış olduğu miting çok güzel oldu. Seçim çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Şırnak Irak ve Suriye sınırında olması dolayısıyla önemli konumda burada kazanacağımız seçim sadece belediyeyi kazanmak değil bölgede terör örgütlerinin kolu kanadını da kıracağız. Güneydoğu Anadolu bölgemizde Kulu ilçemizi örnek gösteriyoruz birlik ve beraberliğin en güzel örneğinin sergilendiği ilçemizdir. Artık Türk, Kürt, Tatar herkes bu ilçemizde kardeş akraba olmuş yıllardır süregelen bir beraberlik içerisinde olan Kulu'yu bu manada en güzel örnek olarak gösteriyoruz." dedi.Esnaf ve dernek üyelerinin sorunlarını dinleyen Ağralı, Allahın izniyle seçimden sonra Ülkemizde çok güzel işler yapacağız siz desteklerinizi esirgemeyin diyerek yaklaşık iki saat süren toplantının sonunda Konya'ya hareket etti.