AK Parti Sivas İl Başkanlığı Yemeği

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'ye yönelik senaryoların yoğunlaştığı bugünlerde mücadelemizi yürütürken ilhamımızı Sivas 'tan, Sivas Kongresi'ne damga vuran emsalsiz direniş ruhundan alıyoruz." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Sivas İl Başkanlığının düzenlediği yemekte konuştu.Teşkilat mensuplarıyla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü kutlama programına katıldığını anımsattı."Gerek salonun içindeki şu heyecan, gerekse gün boyu Sivas'ta şahit olduğumuz coşku bizlere çok büyük umut veriyor. Sizin bu dayanışmanız bize güç ve cesaret veriyor." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:"Sizin bu sevdanız mücadele azmimizi daha da biliyor. Rabbim yol arkadaşlığımızı, muhabbetimizi daim eylesin. Bu güzel toplantıyı tertip ettikleri için Sivas İl Başkanlığımıza ve programda emeği olan tüm dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Kurulduğu günden itibaren Sivas İl Teşkilatımız çatısında görev almış, ülkemizin güçlenmesi, demokrasimizin perçinlenmesi, milletimizin barış, huzur ve esenliği için ter dökmüş tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum."AK Parti için, Türkiye'nin ve Türk milletinin istikbali için mücadele eden bütün dava arkadaşlarına teşekkür eden Erdoğan, teşkilat içinde yer almış, bugün hayatta olmayan kişileri de rahmetle yad etti.Sivas'a sadece Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümünü kutlamak için değil, aynı zamanda Sivaslılara olan şükran borcunu ödemek için de geldiğini belirten Erdoğan, "Milli iradenin ve Milli Mücadele'nin şehri Sivas, 31 Mart seçimlerinde bir kez daha demokrasiye, geleceğine sahip çıktı. 31 Mart seçimlerinde Sivas, kardeşlik, huzur ve hizmet dedi. Sivas, yüzde 49,5 oy oranıyla tercihini bir kez daha AK Parti'den, AK Parti'nin eser ve gönül siyasetinden yana kullandı." diye konuştu.Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde partisinin Sivas'taki başarısından dolayı emeği geçen herkese şükranlarını sunarak, "Şimdi dönem, azmiyle, karalılığıyla, emeğiyle, hayır dualarıyla her zaman yanımızda duran Sivaslı kardeşlerime hizmet dönemidir. Şimdi devir, Sivas'a yeni eserlerle vefa borcumuzu ödeme devridir. Bunun için önümüzde 4,5 yıllık bir icraat dönemi bulunuyor." dedi.Teşkilat mensuplarından kendi görev alanları içinde gece gündüz demeden çalışmalarını beklediğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:"Kabinemiz her an yerelde belediye başkanımızın yanında yer aldı, yer alacaktır. İnşallah eksikleri süratle gidermenin yolunda olacağız. Milletlerin tarihlerinde bazı kader anları vardır. 26 Ağustos'ta 948'nci yılını kutladığımız Malazgirt Zaferi, 566'ncı yılını idrak ettiğimiz İstanbul'un Fethi, bu sene 105'nci yılını geride bıraktığımız Çanakkale Zaferi milletimiz için böyle birer kader anlarıdır. Bugün 100'ncü yıldönümüde ulaştığımız Sivas Kongresi de aynı şekilde tarihimizin köşe taşlarından biridir. Anadolu'nun işgal edildiği, umutların tükenmekte olduğu zor bir dönemde Sivas'tan yükselen istiklal meşalesi kısa sürede yurdumuzun dört bir tarafını kuşatmıştır. Sivas, kongrenin başladığı 4 Eylül 1919'dan itibaren 108 gün boyunca milli mücadelemize başkentlik yapmıştır. Cumhuriyetimizin temelleri de yine burada, Sivas'ta atılmıştır. Bir asır önce millete cesaret aşılayan Sivas, bugün de bizim yolumuzu ve ufkumuzu aydınlatmayı sürdürüyor.""Milli iradeyi hakim kılmak temel esastır"Üzerinden bir asır geçmesine rağmen Sivas Kongresi'nde alınan kararların, milletin özgürlük timsali olarak etkisini bugün de hissettirdiğini dile getiren Erdoğan, "Türkiye'ye yönelik senaryoların yoğunlaştığı bugünlerde mücadelemizi yürütürken ilhamımızı Sivas'tan, Sivas Kongresi'ne damga vuran emsalsiz direniş ruhundan alıyoruz. Tıpkı Sivas Kongresi'nde olduğu gibi bugün biz de 'manda ve himaye kabul edilemez' diyoruz. Birileri tabi bu mandaları malum mandalarla karıştırıyor, onlar çok daha muteber ama bu manda farklı." diye konuştu."Bölücü niyetler karşısında, milli sınırlarımız içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz." diye haykırdıklarını belirten Erdoğan, "Vesayet odaklarına karşı milli iradeyi hakim kılmak temel esastır, şiarıyla hareket ediyoruz. FETÖ'den PKK'ya, Suriye'den Irak'a Doğu Akdeniz'e kadar sınırlarımız içinde ve dışında yürüttüğümüz beka mücadelesinin rehberi bu ilkelerdir. Türkiye tıpkı bir asır evvel olduğu gibi inşallah bu mücadelesine er yada geç zaferle taçlandıracaktır." ifadelerini kullandı.(Sürecek)