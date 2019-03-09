AK Parti Sivas Milletvekili Soluk Şarkışla'da

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk
, Şarkışla
'da esnaf ziyaretlerinde bulundu.
Yaklaşan 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Şarkışla ilçesini ziyaret eden Soluk, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz
, AK Parti İlçe Başkanı Serdar Öksüm, Cemel Belde Belediye Başkan Adayı Gazi Öztürk
, Gürçayır
Belde Belediye Başkan Adayı Temel Toy
, İl Genel ve Belediye Meclis üye adayları tarafından parti binası önünde karşılandı.
Adaylarla bir araya gelen Soluk, ilçede esnaf ziyaretinde bulunarak, 31 Mart seçimlerinde adaylar için destek istedi.
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Kaynak: AA