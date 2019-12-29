Haberler » Güncel » AK Parti Sivas Milletvekili Soluk, Zara'da - Haber

AK Parti Sivas Milletvekili Soluk, Zara'da

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Zara'da çeşitli temaslarda bulundu.

29.12.2019 10:24 | Son Güncelleme: 29.12.2019 10:56 AK Parti Sivas Milletvekili Soluk, Zara'da
AK Parti Mehmet Habib Soluk, Zara'da çeşitli temaslarda bulundu.
AK Parti Zara İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Soluk, İlçe Başkanı Ahmet Okur ve yönetimi ile bir süre sohbet etti.
Daha sonra beraberindeki heyet ile inşaatı devam eden Mehmet Habib Soluk Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu binasında incelemelerde bulunan Soluk, öğretmenevi müdürü Behlül Koçtepe'den bina hakkında bilgi aldı.
Ziyaret sonrası AA muhabirine açıklama yapan Soluk, "Öğretmenevimizin inşaat kısmı tamamlandı, bir kaç düzenleme işi ve tefrişat işleri kaldı. Yakın zamanda öğretmenevimiz hizmete açılacaktır. Diğer taraftan 24 Aralık tarihinde 642 konutluk toplu konut için ihale gerçekleştirildi. 2020 yılının ilk yarısında inşaatına başlanılacak. İlçemize hayırlı olsun." dedi.

Mehmet Habib Soluk, Milletvekili, AK Parti, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:52   Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan "İngiltere'nin YPG/PKK'ya yönelik kararı"na ilişkin açıklama - Haber
11:52   İstanbullular bu hafta kültür ve sanata doyacak - Haber
11:52   Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gilindire Mağarası'nda incelemede bulundu - Haber
11:51   Abant'ta doğaseverler karın tadını çıkardı - BOLU - Haber
11:51   Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz: 11 yaralıyı Türkiye'ye göndereceğiz - Haber
10:25   Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi sınırın sıfır noktasına gitti - Haber
10:18   Meclis'e giriş çıkış yapan araçlar için yeni dönem - Haber
10:11   Trabzon'da pistten çıkan uçak, Yomra ilçesinin başına dert oldu - Haber
23:44   İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı - Haber
23:21   Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti - Haber
29.12.2019 11:54:46