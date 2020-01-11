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AK Parti Sivas Milletvekili Soluk Zara'da

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Zara ilçesinde birlik toplantısına katıldı.

11.01.2020 09:24 | Son Güncelleme: 11.01.2020 09:30AK Parti Sivas Milletvekili Soluk Zara'da
AK Parti Mehmet Habib Soluk, Zara ilçesinde birlik toplantısına katıldı.
AK Parti Zara İlçe Başkanlığının düzenlediği Geleneksel Birlik Toplantısına katılan Soluk, teşkilat binasında partililerle bir araya geldi.
Toplantıda konuşan Soluk, "Benim bu topraklara borcum var, ne kadar hizmet edersem edeyim azdır. 642 konut için ihale yapıldı, inşaatına başlanılacak. Kızılırmak ıslahı çalışmaları Ekinli köyümüze kadar kademeli olarak devam edecek." dedi.
İlçe Başkanı Ahmet Okur ise "Geleneksel hale getirdiğimiz birlik toplantılarımızı, kuruluşundan bugüne partimizde görev almış yöneticilerimiz ve üyelerimizin yoğun katılımları ile düzenlemekteyiz. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Zara için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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