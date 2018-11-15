AK Parti Siverek İlçe Başkanı Çelik Görevinden İstifa Etti

Şanlıurfa
'da AK Parti Siverek
İlçe Başkanı İlhan Çelik
, görevinden istifa etti.
Çelik, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, 2011 yılında devraldığı ilçe başkanlığı görevinden, partisinin genel merkezi, milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar
ve il başkanı Bahattin Yıldız
'ın rızası ve onayıyla istifa ettiğini söyledi.
Görevi süresince partililerin hizmetkarı olmak dışında hiçbir gayesi olmadığını dile getiren Çelik, "Partimin bana çizmiş olduğu yolda sizlerle birlikte yürümeyi şiar edindim. Biricik gayem, gönüllere girebilmek adına elimden geleni yapabilmekti. Eğer az da olsa bunu yapabilmişsem bugün buradan bahtiyar olarak ayrılacağımı ifade etmek isterim." dedi.
Çelik, konuşmasının ardından istifa dilekçesini AK Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Sami Özbek'e teslim etti.
Siverek,Ak Parti
15 Kasım 2018 Perşembe 17:21