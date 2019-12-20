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AK Parti Söğütlü İlçe Teşkilatı'ndan değerlendirme toplantısı

AK Parti Söğütlü İlçe Teşkilatı, değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

20.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:18 AK Parti Söğütlü İlçe Teşkilatı'ndan değerlendirme toplantısı
AK Parti İlçe Teşkilatı, değerlendirme toplantısında bir araya geldi.
İlçedeki bir restoranda düzenlene toplantıda partililere seslenen AK Parti Söğütlü İlçe Başkanı Kurt, yerel seçim sürecinin geride kaldığını, teşkilat olarak güzel bir çalışma ortaya koyduklarını söyledi.
Seçim sürecinde önceki ilçe başkanının aday adayı olması nedeniyle atama usulüyle başkanlığa getirildiğini anımsatan Kurt, teşkilatın ve genel merkezin uygun görmesiyle kongrede ilçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı.
Söğütlü'yü geliştirmek için Belediye Başkanı Koray Oktay Özten'le birlikte hareket edeceklerini ve en güzel hizmetleri getireceklerini anlatan Kurt, parti üyelerinden desteklerini istedi.
Toplantıda konuşan Özten ise ilçeyi her alanda ileri taşımak için çalışmalara devam ettiklerini, yerel seçimlerde gece gündüz çalışan teşkilat mensuplarına teşekkürlerini iletti.

AK Parti, Söğütlü, Selçuk, Güncel

Kaynak: AA

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