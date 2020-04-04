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AK Parti Soma İlçe Başkanı Erol Saygılı, göreve başladı

AK Parti Soma İlçe Başkanı olarak görevlendirilen Erol Saygılı, mazbatasını aldı.

04.04.2020 18:18 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:18
AK Parti Soma İlçe Başkanı Erol Saygılı, göreve başladı
AK Parti Soma İlçe Başkanı olarak görevlendirilen Erol Saygılı, mazbatasını aldı.
AK Parti'de ilçe başkanlığı açıklanan Erol Saygılı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kongrelerinin salgın sebebiyle yapılamayacağının bildirildiğini ve görevin kendisine tebliğ edildiğini belirtti.
Resmi olarak göreve başladığını aktaran Saygılı, "Partide her kademede görev aldık. Bugün de bayrağı devraldık ve Soma İlçe Başkanı olarak parti davamıza hizmete devam edeceğiz. Soma ve Manisa'ya hayırlı olsun." dedi.
Saygılı, daha sonra Eski AK Parti Soma İlçe Başkanı Mehmet Ali Aksoy'dan mazbatasını aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: AK Parti, Soma, Politika
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Haberler ›› Politika ››AK Parti Soma İlçe Başkanı Erol Saygılı, göreve başladı - Haberler

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