AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Abd-İran İlişkileri) Bölge, Kapasitesinin Çok Üstünde Bir Gerginlikle...

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- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK Toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (4)ANKARA - Çelik: "(Suriye) Rejim güçleri sivil yerleşim birimlerini ve okulları hedef alarak yeni katliamlara imza atıyor. Bu, İdlib muhtırasının açıkça rejim tarafından sabote edilmeye çalışıldığına dair bir tablodur."AK Parti Sözcüsü Çelik: "(ABD-İran ilişkileri) Bölge, kapasitesinin çok üstünde bir gerginlikle karşı karşıyadır."Çelik: "ABD-İran hattında yaşanan gerilim Yemen, Irak ve Afganistan'da anında tansiyonun yükselmesine yol açmıştır. Bu son derece tehlikeli bir tablo"