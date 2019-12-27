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Adana'da sağanaktan zarar görenlerin hesabına biner lira yatırıldı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da sağanaktan zarar gören 3 bin 668 kişinin hesabına biner lira yatırıldığını açıkladı.

27.12.2019 20:29 | Son Güncelleme: 27.12.2019 20:41

'da etkili olan sağanaktan zarar gören vatandaşların hesaplarına biner lira yatırıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Adana'da sağanaktan zarar gören 3 bin 668 kişinin hesabına biner lira yatırıldı" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Adana'da sağanak nedeniyle Tarım alanlarında 123 bin 151 dekar tarım alanı su altında. Bu suların çekilmesini bekliyoruz. Bu sular çekildikten sonra oradaki hasar da tespit edilerek vatandaşımızın zararının tazmin edilmesi için gerekli adımlar atılacak." dedi.

"EĞİTİM ÖĞRETİMİN AKSAMAMASI İÇİN GEREKEN TEDBİRLER ALINDI"

Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda oluşan zararın giderilmesi için 500 bin lira ödenek sağladığını belirterek, "Böylece zarar gören okullarda eğitim öğretimde aksamaya yol açmadan faaliyetin devam etmesi için gereken tedbirler alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Adana'da sağanaktan zarar görenlerin hesabına biner lira yatırıldı

Ömer Çelik, AK Parti, Adana, Güncel

Kaynak: AA


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