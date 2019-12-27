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AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'daki sağanakta evleri zarar görenleri ziyaret etti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'daki sağanak ve ardından oluşan taşkınlar nedeniyle evlerinde hasar oluşan vatandaşları ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

27.12.2019 19:38 | Son Güncelleme: 27.12.2019 19:54 AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'daki sağanakta evleri zarar görenleri ziyaret etti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'daki sağanak ve ardından oluşan taşkınlar nedeniyle evlerinde hasar oluşan vatandaşları ziyaret etti, incelemelerde bulundu.
Çelik, beraberinde Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve diğer ilgililerle merkez Yüreğir Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde evleri sağanak ve ardından oluşan selden zarar gören vatandaşları ziyaret etti.
Vatandaşlara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ve "geçmiş olsun" dileklerini ileten Çelik, gözyaşları içinde evlerinde yoğun hasar olduğunu anlatan kadına, tüm olumsuzlukların giderileceği sözünü verdi.
Çelik, evleri hasar görenlere, zararlarının karşılanması için ödemelerin yapılmaya başlandığını belirterek, şunları kaydetti:
"Burada 3 bin 500 ev var. Önce hasarları gidereceğiz. Hiçbir ev mağdur olmayacak. 1960'lardan beri böyle yağmur yağmamış. Bu evlerin hepsi kontrol edilmiş, kimse atlanmamış. İlk andan itibaren tüm bakanlarımız konuyla ilgilendi. Bundan sonrasına bakılacak. Gerekli yardım yapılacak. Bu mahalleye kentsel dönüşümle 500 konut yapılacak."

Ömer Çelik, AK Parti, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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