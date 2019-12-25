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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Adana'daki sıkıntılar giderilecek"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'daki sel felaketinin yaralarının yarılması için ilgili bakanlık birimlerinin seferber edildiğini bildirdi.

25.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:13 AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'daki sel felaketinin yaralarının yarılması için ilgili bakanlık birimlerinin seferber edildiğini bildirdi.

Çelik, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Adanamızdaki sıkıntıların giderilmesi için Bakanlıklarımız yakından ilgileniyor. Sıkıntıların giderilmesi için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun. Adana Valiliğinde oluşturulan kriz masası hem koordinasyonu sağlayarak hem de sahada bizzat incelemeler yaparak sorunlara müdahale ediyor. Sıkıntıların giderilmesi için tüm birimler aralıksız çalışıyor" dedi.

Son yılların en büyük sel felaketiyle ilgili hasar tespit çalışmalarının da devam ettiğini belirten Çelik,şöyle devam etti:

"Adanamızın her yerinde vatandaşlarımızın sıkıntılarının giderilmesi için süratle müdahale ediliyor. Ayrıca hasar tespiti yapılıyor. Çözümler için ilgili bakanlıklarımızın birimleri de Adana'da incelemelerde bulunuyor. İlgili bakanlıklarımızın birimleri, genel müdürlükleri, başkanlıkları Adanamızda bizzat sahada durumu değerlendiriyorlar. Merkezi birimlerin temsilcileri Adana'ya geçerek çalışmaları yerinde görecekler. Yaraların sarılması için aralıksız sürecek çalışmalar." - ADANA

Ömer Çelik, AK Parti, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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