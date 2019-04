AK Parti Sözcüsü Çelik: Anıtkabir Defterini, Alelusul İstismar Edemezsiniz

Kaynak: DHA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü Anıtkabir ziyaretinde Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' ifadesini eleştirerek, "Atatürk'ü ziyaretinin ve Anıtkabir defterinin böylesi bir istismar için kullanılması da son derece saygısız bir davranış olmuştur. Twitter adresinize istediğinizi yazabilirsiniz ama Anıtkabir defterini, Anıtkabir ziyaretini bu şekilde alelusul istismar edemezsiniz" dedi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart Pazar günü gerçekleşen Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında kamuoyunda süren tartışmalar hakkında basın toplantısı düzenledi. Partisinin genel merkezinde kameraların karşısına geçen Çelik, AK Parti hakkında yapılan olumsuz yorumlara cevap verdi. Çelik, Türkiye'nin dünya karşısında elinin zayıflamasını isteyen şer odaklarının faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, "Türkiye tökezlesin isteyenler, Türkiye'nin elinin zayıflamasını isteyenler, bir takım şer şebekeleri, kara propaganda odakları da aynı şekilde faaliyetlere devam ediyorlar. Biz, dış politikada bunları iyi tanırız, yıllardır da bunlarla mücadele etmek, oyunlarını boşa çıkarmak, Türkiye'nin yürüyüşünü boşa çıkarmak çabalarını bertaraf etmek konusunda deneyimliyiz. Net bir üslupları vardır, sürekli olarak AK Parti'ye, Cumhurbaşkanımıza bir son biçmeye çalışırlar. Sürekli olarak siyasi gidişatın sonlanması için çeşitli tarihler, çeşitli dönüm noktaları belirlerler. Her seferinde dünyadaki marjinal dini grupların kıyamet senaryoları gibi her seferinde boşa çıkar bu" diye konuştu.AK Parti'nin seçim sonuçlarına müdahale etmek için bir girişimde bulunduğu şeklinde algı oluşturulmaya çalışıldığını kaydeden Çelik, "Kesinleşmiş bir sonuç olmadığı halde AK Parti'nin sonucu değiştirmeye çalıştığından bahsediyorlar. Bundan bahsedenlerin, Türkiye'de yürüyen bu sürecin şeffaflığından ya haberleri yok, ya da haberleri olmasına rağmen bunu yapıyorlar ki esasında süreçleri yönlendirmeye çalışan, karar vermeye çalışan kendileridir. Seçim neticesinde bir takım diktatörlere yakın gazetelerde de Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatıyla ilgili olumsuz haberlerin atılması ibretle not ettiğimiz cümlelerdir. Genelde hiçbir demokratik geleneğe sahip olmayan bu ülkelerde, bu diktatörler yüzde 10, yüzde 20'lik bir katılım oranına sahiptirler ama nedense hep sandıktan yüzde 99'la seçilirler. Bu garabeti görmedikleri gibi çıkarlar demokrasimizi eleştirmeye kalkarlar" ifadelerini kullandı.Çelik, itiraz sürecinin sadece AK Parti'nin sandıkların başında tek başına bulunarak yürüttüğü bir süreç olmadığını, sürecin patronunun YSK olduğunu aktardı.'BU SÜRECİN YÜRÜMESİNDEN DOĞAN RAHATSIZLIK NİYEDİR'CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 'Bu süreç derhal durdurulsun' gibisinden bir yaklaşımı olduğunu vurgulayan Çelik, "Bu süreç hukuk içerisinde gayet doğal bir şekilde yürürken, bu sürecin yürümesinden doğan rahatsızlık niyedir. Bu telaşa gerek yoktur. Herkes rahat olsun, sürece saygı göstereceğiz, ikincisi sonuca saygı göstereceğiz. Vatandaşımıza, milletin iradesine güvenmeliyiz, kendi tezimize güvenmeliyiz" ifadelerini kaydetti.'KEŞKE ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜRKEN KAMERAYLA TÜRKİYE'YE YAYIN YAPILSA'Çelik, konuşmasında itiraz edilen oyların yeniden sayılması sırasında medya mensuplarının tüm Türkiye'ye yayın yapması önerisinde bulundu, Çelik, "Keşke o kurulların olduğu yerde, çalışmaları yürütürken her yerde kamerayla gerekirse herkesin izleyebileceği gibi Türkiye'ye yayın yapılsa" dedi.'AÇIK OY GİZLİ TASNİF GELENEĞİ, CHP'NİN SİYASİ HAYATININ BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ DOLDURAN BİR GELENEK'AK Parti'nin geleneğinde açık oy gizli tasnif gibi bir tutum olmadığını aktaran Çelik, bunun CHP'nin geçmişinde yer aldığını belirterek, şu açıklamada bulundu:"Bir takım yalan yanlış şeyler söyleniyor. Herkes biliyor ki AK Parti'nin geleneğinde açık oy gizli tasnif gibi bir tutum hiçbir zaman olmadı. Biz, her zaman demokratik süreçlerin şeffaflığından yana olduk, her zaman da şeffaf yapılmış seçimler sonucunda hak edilmiş zaferlere imza attık. Açık oy gizli tasnif geleneğinin CHP'nin siyasi hayatının büyük bölümünü dolduran bir gelenek olduğu herkes tarafından biliniyor. Bizim siyasi süreçlerle olan ilişkimiz bir şeffaflık üzerine kuruludur. Bu tip şeffaf olmayan süreçler bize bu eleştiriyi yapan CHP geleneğinin çok önemli bir parçasıdır."'SANDIK SONUÇ TUTANAKLARIYLA YSK'YA BİLDİRİLEN OYLAR ARASINDA CİDDİ FARKLAR GÖRÜLMÜŞTÜR'Seçim tutanakları incelendiğinde bir takım usulsüzlüklerin göze çarptığını söyleyen Çelik, "Islak imzalı ve mühürlü sandık sonuç tutanaklarıyla YSK'ya bildirilen oylar arasında ciddi farklar görülmüştür. Bu gibi maddi hatalar için itiraz edilmiştir ve tabi ki bunların düzeltilmesini sağlayacağız. Maddi hataların düzeltilmesine dönük tespit ve talep sürecimiz aynı şekilde devam edecektir. Vatandaşımızın oyuna duyduğumuz saygı gereği burada güçlü bir şekilde çalışmaya enerjimizi yoğunlaştırmaya devam edeceğiz. Çeşitli seçim kurulları, geçersiz oyların yeniden sayılması için karar verdi. Hiçbir anormallik olmayan, vatandaşlarımızın gayet müsterih olması gereken bir süreç yürütülmektedir."'TWİTTER ADRESİNİZE İSTEDİĞİNİZİ YAZABİLİRSİNİZ AMA ANITKABİR DEFTERİNİ, ALELUSUL İSTİSMAR EDEMEZSİNİZ'Çelik, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü Anıtkabir ziyareti sırasında Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' ifadesini eleştirdiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi:"Sonucu beklemek konusunda bu saygıyı göstermeyen ve bir takım manipülasyonlara başvuran yaklaşımlar görüyoruz. Bunlardan bir tanesini bugün CHP adayının Anıtkabir ziyareti sırasında gördük. CHP adayının ziyaretinde Anıtkabir defterine attığı imzada bu saygıyı zedeleyen, istismara yönelik bir ifade ortaya çıkmıştır. YSK kesin kararını vermedi, itiraz süreci devam ediyor. Herhangi bir kimseye yetki veya mazbata verilmemiştir. Ama buna rağmen CHP adayı oraya gittiğinde imzasını atarken 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' diye atmıştır. Bu doğru olmamıştır ve Atatürk'ü ziyaretinin ve Anıtkabir defterinin böylesi bir istismar için kullanılması da son derece saygısız bir davranış olmuştur. Eğer o deftere her önüne gelen istediği makamın imzasını, sıfatını kullanarak imza atarsa son derece saygısızca bir iş yapılmış olur. Bu ziyaret CHP heyeti adına yapılmış bir ziyaretken keşke imza olarak CHP heyeti diye imza atsalardı. Ama bir şahıs kendisine mazbata verilmeden, itiraz süreci, hukuki süreç devam ederken ve kendisi hala aday konumundayken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gibi imza atması açık bir istismar durumudur. Ayrıca Atatürk'ün aziz hatırasını bekleyen, nöbet tutan Anıtkabir Komutanlığını da kandırmak suretiyle kasten zor duruma düşürmüşlerdir. Daha seçim süreci devam ederken Twitter adresindeki profiline bazıları henüz mazbata almadan belli makamlara gelmiş gibi ifadeler koyuyorlar. Twitter adresinize istediğinizi yazabilirsiniz ama Anıtkabir defterini, Anıtkabir ziyaretini bu şekilde alelusul istismar edemezsiniz." - Ankara