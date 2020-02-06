AK Parti Sözcüsü Çelik: "Arkadaşlarımız gereken suç duyurularını yapacaklar"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un açıklamalarına ilişkin, "Arkadaşlarımız yarın çalışmalarını yapıp gereken suç duyurularını yapacaklar. Yaptığı açıklama TBMM'nin yasama iradesine saldırıdır. Anayasanın 83. maddesi ile dokunulmazlık verilmiş yüksek iradeye saldırıdır. TBMM mensuplarını getirdikleri bir yasa yüzünden kimse FETÖ'nün yanına yazamaz" dedi.



AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ televizyonda yaptığı açıklamada. "2009'da askerlerin özel yetkili mahkemelerde yargılanma teklifini getirenler araştırılsın" demişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bunun üzerine partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada AK Parti milletvekillerine "İlker Başbuğ'a dava açmaları" çağrısında bulunmuştu. Başbuğ'un yaptığı yazılı açıklamaya ilişkin bir soruyu yanıtlayan Çelik, "Yarın arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacaklar. Bu meseleyi sıradan bir mesele olarak görmüyoruz. Arkadaşlarımız yarın çalışmalarını yapıp gereken suç duyurularını yapacaklar. Yaptığı açıklama TBMM'nin yasama iradesine saldırıdır. Anayasanın 83. maddesi ile dokunulmazlık verilmiş yüksek iradeye saldırıdır. TBMM mensuplarını getirdikleri bir yasa yüzünden kimse FETÖ'nün yanına yazamaz. Arkadaşlarımız buna bu güçlü karşılığı verecekler" dedi.



Yapılan düzenlemenin doğru olduğunu kaydeden Çelik, "Türk demokrasisinin standartlarını yükseltmiştir, aynı zamanda da TSK'nın saygınlığını da yükseltmiştir" ifadelerini kullandı.



Suç duyurusunda bulunacak isimler hakkındaki soru üzerine Çelik, "İki unsura da bir saldırı olduğunu düşünüyoruz. Yüce Meclisin içinde görev yapmış milletvekillerini bir terör örgütünün destekçisi gibi göstermek, ikincisi de yüce Meclisin yüksek yasama faaliyetine bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Bahsettiğiniz isimlerle ilgili olarak çalışmayı yarın sabah arkadaşlarımız yapacaklardır. Cumhurbaşkanımızın ifadesi bu AK Parti'nin ortak iradesi olarak ortaya çıkacak bir suç duyurusu olacaktır. Burada hem bu altında imzası olan arkadaşlarımız ve diğer milletvekili arkadaşlarımız, bunların nasıl ve hangilerinin başvurması ile ilgili toplantıyı yarın sabah arkadaşlarımız yapacaklar ve suç duyurusunu gerçekleştirecekler" ifadelerini kullandı.



Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasına ilişkin "Pist neden geç kaldı?" eleştirilerini değerlendiren Çelik, "Havacılık meselesi kişisel inisiyatiflerle veya bir takım spesifik inisiyatiflerle yürütülemeyecek bir şey, yüksek standartlara sahiptir. Ne pist ile ilgili ne başka bir alanla ilgili havacılık emniyetini riske atacak herhangi bir durum söz konusu değil. Böyle bir durum söz konusu olsa zaten bunlar bakıma alınır ve uçuşa kapatılır. Pistlerin ve diğer unsurların sürekli olarak bakımlarının yenilenmesi, havacılık faaliyetinin bir gereği olarak bunlar değerlendiriliyor. Bu yapılan açıklama yeni pistin gerekliliği ile ilgili bir açıklamadır. Herhangi bir şekilde pist güvenli değil veya uçuş güvenliği yok da onun üzerine bu uçuş gerçekleştirildi gibi bir şey söz konusu değildir. Türkiye'deki havayollarının denetimleri en yüksek standartlarla yapılıyor. Bu uluslararası kuruluşların da teyit ettiği bir konudur. Bu kaza kendi bağlamı içerisinde değerlendirilmesi gereken bir kaza" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA