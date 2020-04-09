Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Avrupa, Balkanlar'ı kendi haline terk etti, Türkiye ise orada"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bazı Avrupa ülkelerinin Balkanlar'la ilgili tek hedefi Türkiye'nin etkisini kırmak üzerine kuruluydu.

09.04.2020 11:41 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:41
AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bazı Avrupa ülkelerinin Balkanlar'la ilgili tek hedefi Türkiye 'nin etkisini kırmak üzerine kuruluydu. Virüs salgınıyla ilgili olarak Balkanlar'ın ihtiyacı olduğunda hiçbiri ortada görünmüyor. Türkiye ise Balkan ülkelerine en zor zamanda yardım ulaştırıyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin Balkan ülkelerine yaptığı yardımlar ve Avrupa ülkelerinin bu süreçteki tutumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, "Çok kez duymuşumdur, AB bünyesinde pek çok siyasetçi, 'Türkiye'nin Balkanlar'da artan nüfuzunu engellemek gerekir' derdi. Türkiye'nin Balkanlar'la tarihi bağlarını bilmeyen bir siyasi cehaletle konuşurlardı. Şimdi ise Balkanlar'ı kendi haline terk ettiler. Türkiye ise orada. Bazı Avrupa ülkelerinin Balkanlar'la ilgili tek hedefi Türkiye'nin etkisini kırmak üzerine kuruluydu. Virüs salgınıyla ilgili olarak Balkanlar'ın ihtiyacı olduğunda hiçbiri ortada görünmüyor. Türkiye ise Balkan ülkelerine en zor zamanda yardım ulaştırıyor. Türkiye'nin tek başına yaptığını, AB ne İtalya ve İspanya için ne de Balkan ülkeleri için yapabildi. Türkiye, bütün boyutlarının yanı sıra köklü ve güçlü bir Avrupa devleti olarak Avrupa coğrafyasının teminatı olduğunu gösteriyor. Türkiye olmadan Avrupa tanımlanamaz. Güçlü Avrupa devletlerinden birinin uçağının İtalya, İspanya, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'yı dolaştığı görülmedi. Türkiye ise insani dayanışma adına her yerde bayrak gösteriyor. Türkiye, insani dayanışma, tarihi bağlar, bölgesel ve küresel sorumluluk adına tek başına kıta düzeyinde bir sorumluluk icra ediyor. NATO dayanışması adına örnek gösterilebilecek tek ülke de Türkiye. Bir kere daha küresel vicdanın kalbi Türkiye'de atıyor. Dostlarımız ve müttefiklerimiz Türkiye'ye teşekkür ederken, içimizdeki hastalıklı zihniyet ülkemizi kötülemek için yarışıyor. Türkiye aleyhine propaganda bu zihniyetten türüyor. Türkiye'ye kötülük yapma yarışı bunların tek duygusu haline gelmiş durumda. Bu küresel afete karşı vatandaşımızı korumak için çok boyutlu tedbirleri uygulamaya devam ediyoruz. Aynı zamanda kardeşlerimize, dostlarımıza, müttefiklerimize de ulaşıyoruz. Tedbirlere uyarak, hayata sarılarak, birbirimize sahip çıkarak bugünler de geçecek. Geriye gurur verici iyiliklerle anılanlar ve kötülükleriyle baş başa olanlar kalacak" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ömer Çelik, AK Parti, Türkiye, Avrupa, Politika
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı Haberler
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
’Açız’ diyen vatandaşa ’Geber’ yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı Haberler
"Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı Haberler
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı Haberler
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
Korona yasağını hiçe sayan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor Haberler
Korona yasağını hiçe sayan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Fransa’dan endişe veren korona açıklaması: Milyonlarca kişi ölüm riski altında Haberler
Fransa'dan endişe veren korona açıklaması: Milyonlarca kişi ölüm riski altında
Haberler ›› Politika ››AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Avrupa, Balkanlar'ı kendi haline terk etti, Türkiye ise orada' - Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

12:50: Alanya'da tedbirlere uymayarak toplu halde alkol alanlara 25 bin TL ceza - Haberler 12:50: Koronavirüs salgınında evde kaldı, bahçesinde 1950'lerden kalma gömülü araba buldu - Haberler 12:44: HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Haberler 12:41: Dolandırıcı sevgililerin oyununu polis bozdu - Haberler 12:39: Tunceli'de 80 yaşındaki Menşure nine duasını eksik etmiyor - Haberler 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım 12:17: WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katiline işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu - Haberler 12:13: Covid-19, Amazon'da dış dünyadan izole halde yaşayan Yanomami halkına sıçradı - Haberler 12:04: Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı 10:39: Son Dakika: "Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden alındı