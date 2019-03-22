AK Parti Sözcüsü Çelik: "Başkan Trump Çok Kötü Bir Karar Açıkladı"

- AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
'in açıklamaları AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Başkan Trump
çok kötü bir karar açıkladı. 'Golan Tepeleri
'ni İsrail
toprağı olarak tanıyacağız' dedi. Golan Tepeleri 1967'den beri İsrail'in işgali altında, Suriye
toprağıdır. Esasında orada 20 bin civarında Dürzi Arap yaşıyor, onların memleketidir orası."
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "BM
aldığı bir kararla İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki yargısının, idaresinin ve yönetiminin gayrimeşru olduğunu kabul etti. AB
de 'gayrimeşrudur' diyor, Türkiye
'ye göre de gayrimeşrudur."
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Trump'ın Golan Tepeleri'ne ilişkin açıklaması) Daha önce de Kudüs
'le ilgili yaptı bunu. 'Kudüs İsrail'in başkentidir' dedi. Halbuki bütün dünya, başkenti Doğu Kudüs
olan bir Filistin
devletinin varlığını savunuyor. Sen sadece Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan edersen, bölgede hiçbir zaman barış gelmez. Bölgeyi büyük çatışmalara sürüklersin, bu aldığı karar da aynı şekilde."
Ömer Çelik, Donald Trump, AK Parti, Güncel
Kaynak: AA