AK Parti Sözcüsü Çelik: "Başkan Trump'ın Attığı O İmza Gayrimeşru Bir İmzadır"

- <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ak-parti/' title='AK Parti'>AK Parti</a> Sözcüsü <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/omer-celik/' title='Ömer Çelik'>Ömer Çelik</a>'in konuşması ADANA - <a class='keyword' href='/ak-parti/' title='AK Parti'>AK Parti</a> Sözcüsü <a class='keyword' href='/omer-celik/' title='Ömer Çelik'>Ömer Çelik</a>, Adana'da kanaat önderleri ile bir araya geldiği toplantıda ABD'nin <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/golan-tepeleri/' title='Golan Tepeleri'>Golan Tepeleri</a> kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu. (2)<br><br>AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Orası (<a class='keyword' href='/golan-tepeleri/' title='Golan Tepeleri'>Golan Tepeleri</a>) İsrail toprağı değildir. Orası <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/suriye/' title='Suriye'>Suriye</a> toprağıdır, o toprak Suriyelilerin toprağıdır.'<br><br>AK Parti Sözcüsü Çelik: '(ABD'nin Golan Tepeleri kararı) Bu kararı bir kere daha yanlış bulduğumuzu ve kararlılığımızı herkese duyurmak istiyoruz.'