AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
, AK Parti Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Biz, sandığa giden her oyun takipçisiyiz. Herkes oyuna sahip çıksın."
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Meşru bir süreç gidiyor. Sürece herkes saygı duymalıdır. Yüksek Seçim Kurulu
, deneyimiyle, kapasitesiyle hukuk içerisinde süreci işletecektir."
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sonuç ne olursa olsun, milletimizin talimatıdır deyip başımızın üstünde bir emanet gibi taşıyacağız ve saygı duyacağız."
Ömer Çelik, AK Parti, Güncel
Kaynak: AA