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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bu lanetli terör örgütüyle mücadele ülkemizin hukukunu korumak olduğu gibi...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "PKK, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde insanlık dışı bir terör saldırısıyla 5 işçi kardeşimizi şehit etti.

08.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:30
AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "PKK, Diyarbakır 'ın Kulp ilçesinde insanlık dışı bir terör saldırısıyla 5 işçi kardeşimizi şehit etti. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Bu lanetli terör örgütüyle mücadele ülkemizin hukukunu korumak olduğu gibi yakın coğrafyamızdaki mazlumlara da borcumuzdur" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaşanan terör saldırısı sonucu şehit olan 5 işçiye Allah'tan rahmet diledi. Türkiye'nin PKK ile mücadelesine dikkat çeken Çelik, "PKK'ya karşı mücadele ederken sadece tek bir terör örgütüyle değil, aynı zamanda çok boyutlu kirli ittifaklarla da mücadele ediyoruz. Mücadelemiz ülkemizin hukukunu ve vatandaşlarımızı koruma mücadelesi olduğu gibi, yakın coğrafyamıza çirkin projeleri dayatanlarla da mücadeledir. Türkiye'nin PKK'ya karşı mücadelesi, insanlık dışı bir terör örgütüne karşı insani değerleri koruma mücadelesidir. Türkiye, PKK ile mücadele ederek bölgemizdeki insanlık dışı tüm kirli projelerle de mücadele yürütmektedir. Yakın coğrafyamızda mazlum halkların kanına giren her kirli projenin, her işin içinde PKK. Terör tarihinin gördüğü en insanlık dışı örgütlerin başında geliyor. Türkiye'nin bu terör örgütüne karşı verdiği mücadele sonuna kadar haklı bir mücadeledir" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaşanan terör saldırısı sonucunda 5 işçinin şehit olduğunu hatırlatan Çelik, "PKK, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde insanlık dışı bir terör saldırısıyla 5 işçi kardeşimizi şehit etti. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Bu lanetli terör örgütüyle mücadele ülkemizin hukukunu korumak olduğu gibi yakın coğrafyamızdaki mazlumlara da borcumuzdur. Yakın coğrafyamızda yaşayan Türkler, Kürtler, Araplar ve diğer kardeşlerimize düşman bütün kirli senaryoların tetikçisi olarak PKK kullanılmaktadır. Etrafımızdaki gelişmeleri kirli senaryoların parçası yapmak isteyenlerin emrindedir PKK. Verdiğimiz mücadele ülkemiz ve insanlık için terörle mücadeledir. Türkiye bu terör örgütüne karşı mücadelesinde en haklı pozisyondadır ve çok etkili şekilde mücadeleyi sürdürecektir" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, AK Parti, PKK, Politika
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Haberler ›› Politika ››AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Bu lanetli terör örgütüyle mücadele ülkemizin hukukunu korumak olduğu gibi... - Haberler

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