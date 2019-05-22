AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Chp'nin İstanbul Adayı) Sempatik Mesajlarla Hukuki Sorunları Örtbas...

- AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
'in açıklamaları ANKARA - ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK
Toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (3)
AK Parti Sözcüsü Çelik: "( CHP
'nin İstanbul
adayı) Sempatik mesajlar vermek hukuki sürecin alternatifi değildir, sempatik mesajlarla hukuki sorunları örtbas edemezsiniz"
Çelik: "(AP seçimleri) Herkesin aşırı sağın ajandasını kullanmaya başladığını görüyoruz. Müthiş bir Erdoğan düşmanlığıyla başlıyorlar, İslam ve Türkiye
düşmanlığıyla devam ediyorlar."
Çelik: " (Avrupa
Parlamentosu seçimleri) Aşırı sağ, birleşik grup olarak Avrupa'da ortak ajandayla hareket ediyor. Bu, Avrupa için büyük bir tehlike."
Ömer Çelik
, İstanbul
, AK Parti
, Güncel
Kaynak: AA