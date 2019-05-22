22.05.2019 19:20
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Chp'nin İstanbul Adayı) Sempatik Mesajlarla Hukuki Sorunları Örtbas...

-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK Toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK Toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (3)

AK Parti Sözcüsü Çelik: "( CHP'nin İstanbul adayı) Sempatik mesajlar vermek hukuki sürecin alternatifi değildir, sempatik mesajlarla hukuki sorunları örtbas edemezsiniz"

Çelik: "(AP seçimleri) Herkesin aşırı sağın ajandasını kullanmaya başladığını görüyoruz. Müthiş bir Erdoğan düşmanlığıyla başlıyorlar, İslam ve Türkiye düşmanlığıyla devam ediyorlar."

Çelik: " (Avrupa Parlamentosu seçimleri) Aşırı sağ, birleşik grup olarak Avrupa'da ortak ajandayla hareket ediyor. Bu, Avrupa için büyük bir tehlike." AK Parti Sözcüsü Çelik: (Chp'nin İstanbul Adayı) Sempatik Mesajlarla Hukuki Sorunları Örtbas... Ömer Çelik, İstanbul, AK Parti, Güncel
Kaynak: AA


İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI