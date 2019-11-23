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AK Parti Sözcüsü Çelik: "CHP yönetimi bu yalandan medet umuyor"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,"Olmayan görüşmeyi, böyle bir görüşme olmadı diyen Cumhurbaşkanımızın açıklamasını istiyorlar.

23.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:05AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,"Olmayan görüşmeyi, böyle bir görüşme olmadı diyen Cumhurbaşkanımızın açıklamasını istiyorlar. Tüm bunlar gösteriyor ki CHP yönetimi bu yalandan medet umuyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bir gazetecinin, "Bir CHP'li Külliye'ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü" diye mesnetsiz bir yaptığını hatırlatarak, "Haberde Cumhurbaşkanımızın CHP Genel Başkanlığı için o CHP'liye destek verdiği iddia edildi. Her bakımdan yalan olduğu belli olan iddialar. Belge yok. Mesnet yok. İsmi dolaştırılan Muharrem İnce en güçlü şekilde yalanladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun böyle bir görüşme olduğu iddialarını net dille yalanladı. Kemal Kılıçdaroğlu ise her zamanki gibi doğru haber gibi bir kaygısı olmadığını, kendisi açısından yalan da olsa elverişli haber peşinde olduğunu gösterdi ve "böyle bir görüşme var, ismi biliyorum" dedi. Cumhurbaşkanımızın "Böyle bir görüşme olmadı, Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyuyor musun?" demesinin ardından, yalan cephesi tamamen çöktü" ifadesini kullandı.

"Tüm bunlara rağmen CHP sözcüleri, en temel siyaset ilkelerinden yoksun bir şekilde görüşmeyi Cumhurbaşkanımızın açıklaması gerektiğini söylediler" diyen Çelik şöyle devam etti:

"Olmayan görüşmeyi, böyle bir görüşme olmadı diyen Cumhurbaşkanımızın açıklamasını istiyorlar. Tüm bunlar gösteriyor ki CHP yönetimi bu yalandan medet umuyor. Anlaşılıyor ki, birileri CHP'deki parti içi rekabette istemedikleri kişileri bertaraf etmek için bu yalan haber kurgusunu yapmış. Yalan haberden fayda sağlamaya çalışanlar da bunu hemen yalan siyasetine dönüştürdü. Tüm bunlar gösteriyor ki CHP yönetimi bu yalandan medet umuyor. Anlaşılıyor ki, birileri CHP'deki parti içi rekabette istemedikleri kişileri bertaraf etmek için bu yalan haber kurgusunu yapmış. Yalan haberden fayda sağlamaya çalışanlar da bunu hemen yalan siyasetine dönüştürdü." - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ömer Çelik, AK Parti, Politika

Kaynak: İHA

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