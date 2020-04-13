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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımıza ve yol arkadaşlarımıza iftira atanların kendi...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımıza ve yol arkadaşlarımıza iftira atanların kendi zihinlerinde olanı yansıttığını biliyoruz.

13.04.2020 22:02 | Son Güncelleme: 13.04.2020 22:02
AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımıza ve yol arkadaşlarımıza iftira atanların kendi zihinlerinde olanı yansıttığını biliyoruz. Önemli olan CHP yöneticilerinin neden rahatsız olduğu değil, vatandaşlarımızın bu zihniyetin nelerinden rahatsız olduğudur" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu 'nun sorumluluk üstlenerek gösterdiği hassasiyet ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu takdirle karşılayıp, istifasını kabul etmeyerek kendisinden görevini sürdürmesini istemesi, CHP'de rahatsızlık yaratmış. CHP sözcüleri tüm bu süreci 'oyun' olarak nitelendirmiş. Eski genel başkanlarına kurulan siyasi tezgahın üstüne 'siyasi oyun' kuran kadroların bunu böyle algılamasını anlıyoruz. Siyasi tarihimiz oyun ve tezgah kavramlarının vesayete destek veren kadrolara ait olduğuna şahittir. CHP yöneticilerinin rahatsız olmasına memnunuz. Kendi Cumhurbaşkanı adaylarına 'Külliye'ye giden CHP'li' diye oyun kurarak siyasi tezgah tarihine geçenlerin olanları böyle yorumladığını görüyoruz. Bizim siyasi anlayışımızı 'siyasi sorumluluk', 'siyasi ahlak' ve 'siyasi takdir' belirler. Siyasi anlayışları 'siyasi oyun' ve 'siyasi tezgah' olanların bunları anlamasını beklemenin beyhude olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve yol arkadaşlarımıza iftira atanların kendi zihinlerinde olanı yansıttığını biliyoruz. Önemli olan CHP yöneticilerinin neden rahatsız olduğu değil, vatandaşlarımızın bu zihniyetin nelerinden rahatsız olduğudur" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Ömer Çelik, AK Parti, Güncel
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