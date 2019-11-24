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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın Külliye'de bir CHP'liyle görüştüğünü iddia eden yalan habere imza atan gazeteciler bu yalanın arkasından çekildi.

24.11.2019 17:25 | Son Güncelleme: 24.11.2019 17:25AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın Külliye'de bir CHP'liyle görüştüğünü iddia eden yalan habere imza atan gazeteciler bu yalanın arkasından çekildi. Haberin kaynağı olarak CHP Genel Merkezini adres gösterdiler. Bu yalan haberin hedefi olan CHP'li siyasetçi, bu yalan haber vasıtasıyla üretilen kumpasın CHP Genel Merkezi tarafından üretildiğini söylüyor. Açıkça, tüm taraflar CHP Genel Merkezinin ürettiği bu kumpas siyaseti yüzünden hesap vermesi gerektiğini söylüyorlar" ifadelerini kullandı.
CHP'li üst düzey bir ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Külliye'de ziyaret ettiği iddialarına yönelik sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımızın Külliye'de bir CHP'liyle görüştüğünü iddia eden yalan habere imza atan gazeteciler bu yalanın arkasından çekildi. Haberin kaynağı olarak CHP Genel Merkezini adres gösterdiler. Bu yalan haberin hedefi olan CHP'li siyasetçi, bu yalan haber vasıtasıyla üretilen kumpasın CHP Genel Merkezi tarafından üretildiğini söylüyor. Açıkça, tüm taraflar CHP Genel Merkezinin ürettiği bu kumpas siyaseti yüzünde hesap vermesi gerektiğini söylüyorlar. Yalan siyaseti üreten CHP sözcüleri ise mahcup olacakları yerde hala Cumhurbaşkanlığını suçlama şeklindeki yalan siyasetini sürdürmeye devam ediyorlar. Yalan, kumpas ve ahlak sınavından eksi not alarak her dakika daha fazla dibe çökmek siyasal karakter haline gelmiş artık. Kendi koltuklarını korumak için yalana ve komploya kurumsal kimlik giydirmeye çalışan bir grupla karşı karşıya siyaset hayatımız. Tablo net, siyasal çürümüşlük bir siyaset biçimi haline gelmiş artık. Nitelikli siyaset üretemeyenler, çürümüş siyasi senaryo üretim merkezi haline gelmiş durumdalar. Ne siyasi hayatımız ne de CHP'ye destek veren vatandaşlarımız hak ediyor bunu. Siyasi çürümüşlüğün sembol olaylarından biriyle karşı karşıyayız. Çürümüş bir siyaset tarzının, suçunu itiraf eden boş meydan okumalarını görüyor herkes. Kendi parti içi rakiplerini zora sokmak için yalan haber üreten, yalan siyasetine sarılan, kumpas kuran bir merkez olduğu ortaya çıktı. Bu merkez en ufak sorumluluk duygusuna sahipse, Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir. İftira attıkları CHP'li siyasetçilerden af dilemelidir. Sahte plakalardan daha sahte bir senaryonun sahipleri olarak herkese özür borçları vardır. Ürettikleri bu çirkin senaryolar yüzünden tüm milletimize ve CHP kimliğini kullanarak yaptıkları bu çirkin işlerden dolayı CHP'li vatandaşlarımıza özür borçları vardır."
(Derya Yetim/İHA)

Cumhuriyet Halk Partisi, Ömer Çelik, AK Parti, Güncel

Kaynak: İHA

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