AK Parti Sözcüsü Çelik: "Dışarıdan Gelen Gözlemcilere Gösterdiğimiz Kolaylığı Dünyanın Hiçbir...

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Genel MerkeziAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
'in açıklamalarıANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (2)
AK Parti Sözcüsü Çelik, seçimler için Türkiye
'ye gelen Avrupa Konseyi
Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi temsilcilerine seslenerek, "Sizlere sağladığımız erişim hakkı, bilgi verme mekanizmaları dünyanın hiçbir yerinde bu kadar aktif ve bu kadar güçlü bir şekilde ortaya konulmuş değildir." dedi.
Ömer Çelik, AK Parti, Güncel
Kaynak: AA