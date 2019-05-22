22.05.2019 20:11
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Doğu Akdeniz'de) Türkiye, Kendisinin ve KKTC'nin Hak ve Menfaatlerini...

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK Toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK Toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (5)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye ve KKTC'nin hak ve menfaatlerine dönük ortaya çıkan her saldırı girişimine karşı hak edilen cevap en kararlı şekilde verilecektir."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Doğu Akdeniz'de) Provakatif yaklaşımların hiçbir kıymeti yok. Türkiye kendisinin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini koruyacaktır." AK Parti Sözcüsü Çelik: (Doğu Akdeniz'de) Türkiye, Kendisinin ve KKTC'nin Hak ve Menfaatlerini... Ömer Çelik, Kıbrıs, Türkiye, AK Parti, Güncel
Kaynak: AA