AK Parti Sözcüsü Çelik'e, Davutoğlu ekibinden Şehir Üniversitesi yanıtı: Sen kimsin, YÖK'ün parti sözcüsü müsün?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Şehir Üniversitesi ile ilgili açıklamalarına ilişkin eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurmaylarından Ömer Ünal'dan, "Sen kimsin, YÖK'ün parti sözcüsü müsün?" tepkisi geldi.

Çelik'in açıklamalarını talihsizlik olarak nitelendiren Çelik, "Şehir Üniversitesi ile ilgili nihai tasarruf devlettedir değil mi, devletin de onunla ilgili organı YÖK'tür yani bir partinin Sözcüsü şu an bir kamu elinin erkinin yürütmesini ortaya koyup net tasarrufunda olan bir konuyla ilgili kalkıp böyle talihsiz bir beyanatı vermemeli. Sen AK Parti olarak mı Şehir Üniversitesini bakanlık haberi olmadan YÖK'ün haberi olmadan bir karar ile Marmara Üniversitesine dahil ediyorsun? Böyle bir şey düşünülebilir mi?" dedi.

Ömer Ünal

Ömer Çelik'in Şehir Üniversitesi ile ilgili açıklamalarına ilişkin Davutoğlu'nun kurmaylarından Ömer Ünal'dan şu değerlendirmeler geldi:

"HUKUKSUZ"

Şehir Üniversitesiyle ilgili yapılan süreç tamamen hukuksuz. Bugün memlekette birçok farklı kurum, şirket, spor kulüpleri Halk Bankası eliyle batık şirketler kurtarılıyor, çok yüksek meblağlı devletin bütçesinden krediler kullandırılıyor ama bugün bir eğitim yuvası aslında devletin koruması gereken yani bırakın onların borcunun dörtte biri beşte biri olan Halk Bankasına olan bir krediyle ilgili banka batırma ve ele geçirmeyle ilgili bir süreç başlatıyor, siyasetin talimatıyla.

"SEN YÖK'ÜN PARTİ SÖZCÜSÜ MÜSÜN?"

Sen Halk Bankası eliyle bir üniversite, ki Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden bir tanesi yani bugün Şehir Üniversitesi sıradan bir vakıf üniversitesi değil, gerçekten sahasında çok önemli bir üniversite ama Halk Bankası eliyle batırmak ve ele geçirmek üzere orayı imha etmek üzere bir kurgu yapıyorsun ve yetkin dışında olan bir siyasi partinin iktidar partisi de olabilir sözcüsü de kalkıyor 'böyle bir işlem yapacağız'. Sen kimsin. Tasarruf ancak ve ancak idari anlamda YÖK'ün tasarrufundadır, sen YÖK'ün parti sözcüsü müsün?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

"ÖMER ÇELİK'E BAĞLAYALIM, YÖNETSİN, YÖK'Ü DE KAPATALIM"

Şehir Üniversitesi'yle ilgili yapılanları kabul etmek mümkün değil. Bir parti sözcüsünün-iktidar partisi dahi olsa- bir parti sözcüsünün kamunun kontrolünde olan ve karar merci kamu olan ve YÖK olan bir kurumla ilgili bir tasarrufu söylemesi gerçekten abesle iştigal. Siz parti politikalarınızla ilgili veya partiyle ilgili süreçlerde her şeyi söyleyebilirsiniz ama YÖK'ün tasarrufunda olan bir konuyu bugün YÖK herhangi bir karar almadan siz bu şekilde dillendirdiğinizde kendinizi onun yerine ikame etmiş olursunuz, o zaman sormak lazım YÖK niye var? Üniversiteleri bağlayalım Ömer Çelik'e yönetsin. Madem bu kadar çok istekli. Üniversitelerle ilgili bu kadar çok istekliyse Şehir Üniversitesi'nin Marmara Üniversitesi'ne devriyle ilgili madem öyle üniversiteleri Ömer Çelik'e bağlayalım, yönetsin, YÖK'ü de kapatalım, o zaman niye YÖK var?"