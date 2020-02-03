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AK Parti Sözcüsü Çelik: Esed rejimi TSK'ya saldırarak kendi niyetini açıkça ifade etmiştir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği hain saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Esed rejimi TSK'ya saldırarak kendi niyetini açıkça ifade etmiştir. Bu saldırı ile rejimin çözüme yaklaşmadığı görülmüştür" dedi.

03.02.2020 17:31 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:26AK Parti Sözcüsü Çelik: Esed rejimi TSK'ya saldırarak kendi niyetini açıkça ifade etmiştir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. 'deki hain saldırı hakkında Çelik, "Ruslara bilgi verilmediği bilgisi doğru değil" dedi. Öte yandan Çelik, Rusya'dan yapılan "Bilgi verilmedi" açıklamasına ilişkin, "Rejimin uluslararası arenada aklamaya dönük bir yaklaşım" ifadesini kullandı.

"ANLIK BİLGİ VERİLMEKTEDİR"

Çelik, açıklamasında "Rusya'ya bilgi verilmediği şeklindeki açıklama doğru değil. Türkiye Rusya'ya düzenli ve anlık bilgi vermektedir. Bu son olayda da bilgi verilmiştir. Bilgi verilmediğinin söylenmesi doğru değildir. Yürürlükteki mekanizmalar her zamanki gibi çalıştırılmıştır." ifadelerini kullandı.

"ESED'İ CESARETLENDİRMEK SURİYE'NİN BÖLÜNMESİNE NEDEN OLUR"

Çelik, "Bu saldırı ile rejimin (Esed) çözüme yaklaşım olmadığı görüldü. Saldırı Esed'in terör rejimi olduğunu gösterdi" şeklide konuştu.

Çelik ayrıca, Esed'in muhaliflere saldırısının Suriye'yi böleceğini ifade etti ve "Esed'i cesaretlendirmek Suriye'nin bölünmesine neden olur" dedi. Öte yandan Sözcü Çelik, Esed rejimini Türkiye sınırını YPG ve PKK oluşumuna terk ettiğinin altını da kalın harflerle çizdi.

"RUSYA, BEŞAR ESED İLE KONUŞUYOR ANCAK..."

Ömer Çelik, Türkiye'nin bölgedeki Kürtlerin ve Arapların hamisi olduğunu söyledi ve "Esed Rejimi TSK'ya saldırarak kendi niyetini açıkça ifade etmiştir" sözleriyle çok sert çıktı.

Çelik, TSK'nın İdlib'deki varlığının milli çıkarlarımız için zorunlu olduğunu da belirtti ve "Rusya, Beşar Esed ile konuşuyor, İdlib'de saldırılar durdu mu?" eleştirisini yöneltti.

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