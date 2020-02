AK Parti Sözcüsü Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu: (1)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bütün hazırlıklar tamamlanmıştır. Rejimin kendi hattına çekilme süresi dolduğunda, TSK üstüne düşen vazifeyi yerine getirecektir." dedi.Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantının ardından parti genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 53 milletvekili ile bir araya geldiğini mart ayı içerisinde iki toplantı daha yaparak değerlendirme toplantılarını tamamlayacaklarını belirten Çelik, "3-4-5 Nisan tarihlerinde biliyorsunuz Kızılcahamam kampımızı yapacağız. Bu toplantılarda aldığımız notlar ve yaptığımız çalışmalar Kızılcahamam kampımız için bir hazırlık niteliği taşıyor." diye konuştu.Çelik, İdlib'de şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, "İdlib'de ve Suriye'de her gün ortaya çıkan gelişmeler bizim terörle mücadelemizin ve milli güvenliğimiz için yaptığımız bu operasyonu ne kadar gerekli olduğunu her olayda bir kere daha gösteriyor. Orada yarattığımız derinlik 30 kilometrelik derinlik Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı harekatlarıyla sınırımızın dibinde bir terör devletçiğinin kurulmasını engellemek için zaruri idi ve bu terör devletçiği darmadağın edilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'nin Suriye'de tamamen insani odaklı olarak faaliyetini sürdürmeye devam ettiğini vurgulayan Çelik, şunları söyledi:"İdlib'deki kararlılık kesin bir kararlılıktır, tereddütsüz ve tavizsiz bir kararlılıktır. Bütün hazırlıklar tamamlanmıştır rejimin kendi hattına çekilmesi için gereken süre dolduğunda Türk Silahlı Kuvvetleri verilen emirler çerçevesinde üstüne düşen vazifeyi kararlı bir şekilde yerine getirecektir. Bu konuda Türkiye'nin kararlılığı kimsenin sorgulayacağı bir kararlılık değildir. Milli güvenliğimizi doğrudan ilgilendirmektedir. Siz sadece İdlib'de bazı noktaları bulundurun ama onun etrafını rejim sarsın, sizin İdlib'deki gözlem noktaları etrafı rejim tarafından kuşatılsın gibisinden bir yaklaşımı rejimin saldırganlığını ve işgalciliğini bu şekilde kabul edemeyiz."Çelik, Hocalı katliamında 28 yıl önce yüzlerce insanın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu, çok büyük bir acıdır hepimiz için. 150 kişi halen kayıptır, bu kayıplar bulunamamıştır. Bu acıyı da Türkiye'de Azerbaycanlı kardeşlerimizle beraber her sene anıyoruz. Hocalı için Adalet Platformu'nun adalet girişiminin yanında olduğumuzu, bu konuda Hocalı için adalet kampanyasında Azerbaycan'a tam destek verdiğimizi bir kere daha buradan ifade etmek istiyoruz.""Bir neslin hayatlarının çalındığı dönem"28 Şubat'ın Türk siyasi tarihi için en vahim en utanç verici dönemlerden bir tanesi olduğunu vurgulayan Çelik, "Milli iradenin gasp edildiği, milletin güvenliğinin sağlanması için verilen silahların millete doğrultmakla tehdit edildiği bir dönem. Bütün bir neslin önemli bir kısmının hayatlarının çalındığı ve üstelik bunun siyaset üzerinde vesayet kurularak demokrasinin ve hukukun tüm ülkede ilkelerinin gasp edilmesi ile ortaya konulduğu bir dönem. O dönemlerle ilgili görüntüler çeşitli kesimlerin ömür boyu taşıyacağı utançlar olarak siyasi hafızamızda yerini koruyor. Her 28 Şubat'ın yıl dönümünde de bu hatırlanıyor." açıklamasını yaptı."Verdiği hizmetleri hayırla yad ediyoruz"Çelik, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ı, ölümünün 9. yılında rahmetle anarak, şöyle devam etti:"Verdiği hizmetleri hayırla yad ediyoruz, 28 Şubat'ta onun da en başta hedef gösterildiği bir dönemdi. Ama sonuç olarak, Türk siyasi tarihi milletimizin iradesi ile göstermektedir ki her zaman milli irade kazanmaktadır. Bu vesayet işlerine imza atanlar, sadece bu utançla anılıyorlar, anılmaya devam edecekler. O yüzden son günlerde 28 Şubat'taki vesayet söylemlerini ve girişimlerini hatırlatır şekilde ortaya çıkıp birtakım söylemler kullananlarında bu durumu iyi değerlendirmesi lazım."Koronavirüs ilgili alınan tedbirler ve verilen mücadeleyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da açıklama yaptığını hatırlatan AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bu, partimizin gündemindedir, bu konuyla ilgili olarak illerde yapılan çalışmaları da arkadaşlarımızla takip ediyoruz. Koronavirüs ile ilgili çalışmaları en üst düzeyde sürdürüyoruz, bununla ilgili tedbirler alıyoruz. Asıl tehlikeli olan dikkatimizi dağıtacak olan bu panik virüs dediğimiz şeydir. Panik virüsünün yayılmasını, panik virüsünün yayılmasına gayret edenler eksik bilgi ile yanlış bilgiyle bu çalışmaların içine girenler bütün bunlara son derece büyük bir zarar vermiş oluyorlar. Bununla ilgili çalışma sürecek Irak'ta var Suriye'de var İran'da var Yunanistan'da ortaya çıktı. Dünyanın çeşitli yerlerinde koronavirüsle ilgili olarak, Türkiye'nin aldığı tedbirler en üst düzeydedir." diye konuştu."Bize verilen haritalardan arzu ettiğimiz sonuç çıkmadı"Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ve Suriye'de rejime verilen sürenin sorulması üzerine şunları söyledi:"Kesin bir şey söyleyemeyiz ama Sayın Cumhurbaşkanımız tabii ki bu görüşmede Türkiye'nin tezlerini net bir şekilde ortaya koyacaktır tekrar. Şimdiye kadarki görüşmelerden bize verilen haritalardan arzu ettiğimiz sonuç çıkmadı. Bize sunulan teklifler Türkiye'nin tezlerini karşılayan teklifler değil. Ayrıca bizim değerlendirmemize göre heyetler arası görüşmelerde ortaya çıkan ve Türkiye'ye teklif edilen unsurlar şimdiye kadar yaptığımız mutabakatlara da aykırıdır.Rejimin oldubitti ile orada bir durum ortaya çıkarıp ondan sonrasında ortaya çıkardıktan sonrasında 'Buradan geri çekilmem bu benim güvenliğim için gereklidir' demesi Türkiye açısından kabul edilecek bir durum değildir. Bunu Rusya'nın da kabul etmemesi gerekir, Soçi mutabakatına aykırıdır. Kuşkusuz harekete geçmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin ile bir araya gelmesi bir dönüm noktası olacaktır.""Sabırla bekleyelim"Ömer Çelik, darbe girişimi gecesine ait HTS kayıtlarının açıklanmasına ilişkin soruya şu karşılığı verdi:"Bir kişiye konforlu geçiş alanı yaratıldı, o da CHP Genel Başkanı. Bu konularda yüksek iddialarda bulunan bir kişinin herkese dönük olarak böylesine bir suikast girişimi böylesine bir öldürme teşebbüsü varken niçin kendisine bu kadar konforlu geçiş alanı yaratıldığı konusunu kamuoyuna net bir şekilde açıklaması gerekir öncelikli olan bu. İkincisi HTS kayıtları diye konulardan bahsediyor, yargı süreci devam ediyor. Bu yargı süreci devam ettikçe bu HTS kayıtları yargının yetki alanındadır.Bu süreç devam ettikçe, yargı süreçleri içerisinde bu HTS kayıtları ortaya çıktıkça çok konuşan, cumhurbaşkanlığı makamını Fetullahçı Terör Örgütü ile yan yana zikreden, arkadaşlarımızı Fetullahçı Terör Örgütü ile yan yana zikreden bazılarının, çok mahcup olacağından eminiz. Cumhurbaşkanımız da o ifadesinde söylüyor, 'Sabırla bekleyelim' diyor. Süreç, yargı süreci devam ettikçe tabii ki bunlar kamuoyunun gündemine gelecektir."(Sürecek)