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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hafter'in saldırganlığına göz yumulması demek Libya'nın ikinci bir Suriye...

-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısındaki konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sürerken düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

10.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:48
-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısındaki konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sürerken düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (3)
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bazı ülkelerin bazı hesaplarla 'yı ikinci bir haline getirmesine müsaade edilmemesi gerekir. Burada Hafter'in saldırganlığına göz yumulması demek Libya'nın ikinci bir Suriye haline gelmesi demektir."
AK Parti Sözcüsü Çelik:

Ömer Çelik, AK Parti, Suriye, Libya, Güncel

Kaynak: AA


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