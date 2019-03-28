AK Parti Sözcüsü Çelik: Hepimiz Bu Saygısızlığı Kınıyoruz

Kaynak: DHA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Millet İttifakı'nın CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar'ın, şehit ailelerine verdiği kahvaltıda kendisine, "Bu hendekler yapılırken ses çıkarmayan insanlarla şu anda birlikte olmanız bunu nasıl açıklayabilirsiniz? Benim kızım şu an babasız ve bunca şehidin çocukları babasız. Bizi hangi yüzle buraya davet ettiniz?" diye soran şehit Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in eşi Gülcan Demiryürek'e '"Provokatör" diye karşılık vermesini kınadığını söyledi.Adana'da Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde esnafla bir araya gelen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarına açıklama yaptı. Seyhan Belediye Başkanı ve CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar'ın şehit ailelerine verdiği kahvaltıda, şehit Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in eşi Gülcan Demiryürek ile yaşanan tartışmayı hatırlatan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız da konuyu gündeme getirdi, en yüksek düzeyde hassasiyetini söyledi. Aile bakanlığımız da konuyu takip ediyor. Maalesef Adana'mızda yaşanması ayrıca üzücü" dedi. Ömer Çelik, şöyle konuştu:"'Bu provokatörü buradan atın' denilmesi tüm milletimize karşı saygısızlık. Çünkü milletimiz varlığını şehitlere borçlu. Şehit ailelerimiz devletimizin ve milletimizin namusu. Orada eşini bu memleketin güvenliği, geleceği için şehit vermiş bir eşin, küçük kız çocuğu olan bir eşin acısı. Bugün sabah kendisini ziyaret ettik. Canımızı yakan bir şey daha oldu. Orada kendisine dönük bu saygısızlık yapıldığı zaman kalkıp giderken masada bardak devriliyor, birileri önünü kesiyor. Belediye görevlisi midir otel görevlisi midir bunun açığa çıkması için takipçisi olacağız. Diyorlar 'Bu masrafları kim ödeyecek?'. Yani hem bir şehit ailesine saygısızlık yapılıyor, hem bardak kırıldı diye bu şehit ailesinden tahsil edilmeye çalışılıyor, önü kesiliyor. Saygısızlık üstüne saygısızlık var. Dolayısıyla, bu işte sorumluluğu olanların, orada kendisine bu şekilde 'Provokatör' diye seslenenlerin orada bulunan siyasilerin, görevlilerin hepsinin özür dilemesi gereken bir durum. Hepimiz bu saygısızlığı kınıyoruz. Ayrıca daha sonra bu masrafları kim ödeyecek diye önünü kesenler kimse bunun açığa çıkarılması için özel şekilde bunun takipçisi olacağız." - Adana