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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İdlib'de) Rejim, saldırganlıkla ihlal ettiği çizginin gerisine...

-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısındaki konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sürerken düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

10.02.2020 18:49 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:52
-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısındaki konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sürerken düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (4)
AK Parti Sözcüsü Çelik: "( 'de) Rejim, saldırganlıkla ihlal ettiği çizginin gerisine çekilinceye kadar TSK gereken çalışmaları yapacaktır."
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İdlib'de rejimin saldırısına) Verilen karşılıklar zaten bir operasyondur. Ama biz bunu herhangi bir yeri ele geçirmek için, mutabakatların dışındaki bir mevziyi ele geçirmek için, bir hedefe ulaşmak için yapmıyoruz. "
AK Parti Sözcüsü Çelik:

Ömer Çelik, AK Parti, Ankara, İdlib, Güncel

Kaynak: AA


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