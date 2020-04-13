Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

AK Parti Sözcüsü Çelik: İftira atanların kendi zihinlerinde olanı yansıttığını biliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımıza ve yol arkadaşlarımıza iftira atanların kendi zihinlerinde olanı yansıttığını biliyoruz.

13.04.2020 22:21 | Son Güncelleme: 13.04.2020 22:21
AK Parti Sözcüsü Çelik: İftira atanların kendi zihinlerinde olanı yansıttığını biliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımıza ve yol arkadaşlarımıza iftira atanların kendi zihinlerinde olanı yansıttığını biliyoruz. Önemli olan CHP yöneticilerinin neden rahatsız olduğu değil, vatandaşlarımızın bu zihniyetin nelerinden rahatsız olduğudur" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından açıklamada bulundu. Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun sorumluluk üstlenerek gösterdiği hassasiyet ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu takdirle karşılayıp, istifasını kabul etmeyerek kendisinden görevini sürdürmesini istemesi, CHP'de rahatsızlık yaratmış. CHP sözcüleri tüm bu süreci 'oyun' olarak nitelendirmiş. Eski genel başkanlarına kurulan siyasi tezgahın üstüne 'siyasi oyun' kuran kadroların bunu böyle algılamasını anlıyoruz. Siyasi tarihimiz oyun ve tezgah kavramlarının vesayete destek veren kadrolara ait olduğuna şahittir. CHP yöneticilerinin rahatsız olmasına memnunuz. Kendi Cumhurbaşkanı adaylarına 'Külliye'ye giden CHP'li' diye oyun kurarak siyasi tezgah tarihine geçenlerin, olanları böyle yorumladığını görüyoruz. Bizim siyasi anlayışımızı 'siyasi sorumluluk', 'siyasi ahlak' ve 'siyasi takdir' belirler. Siyasi anlayışları 'siyasi oyun' ve 'siyasi tezgah' olanların bunları anlamasını beklemenin beyhude olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve yol arkadaşlarımıza iftira atanların kendi zihinlerinde olanı yansıttığını biliyoruz. Önemli olan CHP yöneticilerinin neden rahatsız olduğu değil, vatandaşlarımızın bu zihniyetin nelerinden rahatsız olduğudur."

Haber: ANKARA, -


Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Ömer Çelik, AK Parti, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Babacan’dan Soylu’nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili ilk yorum Haberler
Babacan'dan Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili ilk yorum
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Erdoğan’dan istifası kabul edilmeyen Soylu’yla ilgili ilk değerlendirme Haberler
Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
DSÖ’den korona yasaklarını kaldırmak isteyen ülkelere hayati uyarı Haberler
DSÖ'den korona yasaklarını kaldırmak isteyen ülkelere hayati uyarı
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Haberler ›› Güncel ››AK Parti Sözcüsü Çelik: İftira atanların kendi zihinlerinde olanı yansıttığını biliyoruz - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:53: - Hafter Trablus'ta sivil yerleşim yerlerine saldırdı - Haber 23:50: Libya'da Hafter'e ağır darbe: BAE'ye ait 6 panzer ve 10 tank ele geçirildi - Haber 23:48: Mısır ve Rusya dışişleri bakanları "Libya'daki gelişmeleri" görüştü - Haber 23:48: Başkentin sembolü Atakule Azerbaycan Bayrağı'nın renkleriyle ışıklandırıldı - Haber 23:46: Şanlıurfa'da 1 mahalle ve 3 binadaki karantina uygulaması sona erdi - Haber 23:41: Ali Babacan, Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili konuştu: Hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek anlaşılır gibi değil - Haberler 22:56: Macron'dan aylar sonra gelen itiraf: Koronavirüs salgınına iyi hazırlanmadık - Haber 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler