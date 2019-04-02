AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İmamoğlu) Anıtkabir Defterine Attığı İmzada Maalesef İstismara Yönelik...

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Genel MerkeziAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
'in basın toplantısı ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (4)
AK Parti Sözcüsü Çelik: "( İmamoğlu
'nun Anıtkabir
ziyareti) Anıtkabir defterine attığı imzada maalesef istismara yönelik bir ifade ortaya çıkmıştır."
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İmamoğlu'nun İBB
Başkanı sıfatını kullanması) Bu deftere her önüne gelen istediği makamın imzasını, istediği makamın sıfatını kullanarak imza atarsa, son derece saygısızca bir iş yapılmış olur."
Anıtkabir, İmamoğlu, Ömer Çelik, AK Parti, Güncel
Kaynak: AA