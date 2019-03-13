AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur Yavaş) Hiçbir Şeye Cevap Vermeden Mağdur Edildiğini İddia Etmek,...

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- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (7)AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur Yavaş'ın iddialara yanıtı) Akılla, mantıkla, temiz bir Türkçeyle tutarlı bir şekilde cevap verilebilir. Kendine güveni olan bir siyasetçi bunu rahatlıkla ortaya koyabilir. Bunun yerine birtakım çirkin cümlelere başvurmanın bir alemi yoktur. Onun sadece örtbas etme faaliyeti olduğu açıktır."AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur Yavaş) Hiçbir şeye cevap vermeden mağdur edildiğini iddia etmek, basit bir kurnazlıktan başka bir şey değil."