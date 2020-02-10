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AK Parti Sözcüsü Çelik: "NATO'nun doğası gereği Türkiye ile dayanışma göstermesi gerekir"

-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısındaki konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sürerken düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

10.02.2020 19:05 | Son Güncelleme: 10.02.2020 19:07
-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısındaki konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sürerken düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (5)
AK Parti Sözcüsü Çelik: "NATO'nun doğası gereği ile dayanışma göstermesi gerekir. 'Türkiye şu kadar saldırıya uğruyor, güney sınırlarımızı koruyor, mültecileri barındırarak çok büyük iş yapıyor' açıklamalarını sık sık duyuyoruz. Bu açıklamaları yapıp Türkiye'yi takdir edenlerden, Türkiye'nin yanında nasıl duracağına dair de sözler duymak istiyoruz."
AK Parti Sözcüsü Çelik:

Ömer Çelik, AK Parti, Türkiye, Ankara, Güncel

Kaynak: AA


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