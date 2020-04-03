AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sağlık alanındaki devrimler bizi diğer ülkelere nazaran virüsle mücadele...
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sağlık alanındaki devrimler bugün bizi diğer ülkelere nazaran virüsle mücadele konusunda daha hazırlıklı hale getirmiştir"ANKARA - AK Parti MYK sonrası, parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.
03.04.2020 18:11 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:16
ANKARA - AK Parti MYK sonrası, parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. (1)
Kaynak: AA
Etiketler: Merkez Yürütme Kurulu, Ömer Çelik, AK Parti, Politika