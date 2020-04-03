Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sağlık alanındaki devrimler bizi diğer ülkelere nazaran virüsle mücadele...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sağlık alanındaki devrimler bugün bizi diğer ülkelere nazaran virüsle mücadele konusunda daha hazırlıklı hale getirmiştir"ANKARA - AK Parti MYK sonrası, parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

03.04.2020 18:11 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:16
AK Parti Sözcüsü Çelik:
"Sağlık alanındaki devrimler bugün bizi diğer ülkelere nazaran virüsle mücadele konusunda daha hazırlıklı hale getirmiştir"
ANKARA - AK Parti MYK sonrası, parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. (1) AK Parti Sözcüsü Çelik: ’Sağlık alanındaki devrimler bizi diğer ülkelere nazaran virüsle mücadele...

Kaynak: AA

Etiketler: Merkez Yürütme Kurulu, Ömer Çelik, AK Parti, Politika

Haberin Videosu :

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sağlık alanındaki devrimler bizi diğer ülkelere nazaran virüsle mücadele...
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Politika ››AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Sağlık alanındaki devrimler bizi diğer ülkelere nazaran virüsle mücadele... - Haberler

Politika Manşet

Haberler

Sözleşmeli öğretmenlerin beklediği haber geldi! Atama listesi ve takvim yayımlandı Haberler
Sözleşmeli öğretmenlerin beklediği haber geldi! Atama listesi ve takvim yayımlandı
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada ne kadar bağış toplandığı belli oldu Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar bağış toplandığı belli oldu
İBB görevli göndermedi, koronavirüsten ölen kişi böyle taşındı Haberler
İBB görevli göndermedi, koronavirüsten ölen kişi böyle taşındı
Yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı Haberler
Yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı
Çok konuşulan iddiaya canlı yayında yanıt: İhtiyacımız olan malzemeler yurt dışına mı gönderiliyor? Haberler
Çok konuşulan iddiaya canlı yayında yanıt: İhtiyacımız olan malzemeler yurt dışına mı gönderiliyor?
Yüz binlerce öğrencinin gireceği LGS’nin müfredatı belli oldu Haberler
Yüz binlerce öğrencinin gireceği LGS'nin müfredatı belli oldu
’Nano teknoloji’ maskeler yıkanarak temizlenir mi? Konunun uzmanı konuştu Haberler
"Nano teknoloji" maskeler yıkanarak temizlenir mi? Konunun uzmanı konuştu
Üç çocuk annesi hemşire, koronavirüse karşı verdiği savaşı kaybetti Haberler
Üç çocuk annesi hemşire, koronavirüse karşı verdiği savaşı kaybetti

Son Dakika Politika Haberleri

18:29: Kontrolden çıkan otomobil orta refüje daldı: 2 yaralı - Haberler 18:25: Kuveyt'ten 2 günde 644 Türk işçi Türkiye'ye getirildi - Haberler 18:24: Kontrolden çıkan otomobil refüje daldı: 2 yaralı - Haberler 18:21: Bağcılar'da "askıda ekmek" geleneğinde dijital dönem - Haberler 18:20: Sultanahmet Camisi'ndeki ayakkabı hırsızlığı kameraya böyle yansıdı - Haberler 17:33: 'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı 16:50: Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü - Haberler 16:45: Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti - Haberler 16:08: Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi - Haberler 16:02: Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına "Koronavirüs aşısı bulunur" yazısı astı - Haberler 15:58: Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı - Haberler 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu