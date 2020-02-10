AK Parti Sözcüsü Çelik: Saldırılara misliyle karşılık verildi, geri çekilme söz konusu değildir

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejiminin düzenlediği hain saldırıda 5 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz de yaralandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Rejim hedeflerini ateş altına alma faaliyeti yoğun bir şekilde kesintisiz sürmektedir" diyen Çelik, "Bugün ortaya çıkan tablo, rejimin saldırganlığının aynı şekilde devam ettiği, çatışmasızlık bölgesinin statüsünün yok edilmesine dönük bütün kuralları, bütün mutabakatları ihlal eden yaklaşım içinde olduğudur" ifadelerini kullandı.

"GÖZLEM NOKTALARINDA ÇEKİLMEYECEĞİZ"

Çelik, gözlem noktalarından çekilme gibi bir şey söz konusu olmadığını belirterek, "Saldırılara misliyle karşılık verilmeye devam edilecektir. Cumhurbaşkanımız, ilgili kurumlara gerekli talimatları vermiştir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Gelinen noktada kararlılık en üst düzeydedir. İdlib'deki çatışmaların, Türkiye'nin sınırlarına güvenliği sağlamak için TSK üzerine düşeni uzun zamandır gerçekleştirmektedir. İdlib'deki gözlem noktalarının görevi, burada durumu gözlemlemektedir.

"MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ"

Hedefler tahrip edilmiş, şehitlerimizin kanları yerde kalmamıştır. TSK, İdlib'deki saldırlara misliyle karşılık vermiştir. İdlib'de rejim şu ana kadar yapılan bütün mutakabatlara karşı gelmiş, İdilib'de insanı felakete neden olmuştur.

Türkiye'nin karalığı tamdır. Gözlem noktalarımız görevine kararlılıkla devam edecektir. Türkiye'nin gözlem noktalarından çekilmesi söz konusu değildir. Bu noktalara takviyeler gerçekleştirilmiştir. TSK kendisine karşı yapılan her saldırıya misliyle karşılık verecektir. Bunun için her türlü kapasiteye ve teçhizata sahiptir.

"TÜRKİYE'NİN SINIR GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ZORUNLUDUR"

Sınırlarımızın içine doğru, Hatay'a doğru yapılan atışları bu saldırganlığı hepimiz hatırlıyor. Terör örgütleri sınırımıza geldiği zaman bizim insanımız zarar görmektedir. Sınırlarımızı korumamız son derece elzemdir. Buna karşı çıkanlar bundan bihaberdardır. 30 km derinlik yaratılması Türkiye'nin sınır güvenliği açısından zorunludur. Bugün de TSK bu görevine devam ediyor.

Burada Türkiye herhangi bir şekilde yeni tavır almayacak, pozisyonun kararlılıkla sürdürecektir. Kimsenin toprağında gözümüz olmadığımı, amacımızın sınır güvenliğimizi sağlamak olduğu ve terörle mücadele olmak olduğu defalarca anlatılmıştır.