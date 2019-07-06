06.07.2019 15:14
Haberler» Güncel» Haber

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sistemin (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) 1. yılına geldiğimizde çeşitli...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sistemin (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) 1. yılına geldiğimizde çeşitli...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sistemin (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) 1. yılına geldiğimizde çeşitli bürokratik noktalarda direnç varsa, tıkanıklıklar varsa, yavaş işleyen noktalar varsa buralara nasıl müdahale yapılması gerekir... Tabii ki bir çalışma yapılacaktır.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sistemin (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) 1. yılına geldiğimizde çeşitli bürokratik noktalarda direnç varsa, tıkanıklıklar varsa, yavaş işleyen noktalar varsa buralara nasıl müdahale yapılması gerekir... Tabii ki bir çalışma yapılacaktır. Bu işin doğası gereğidir. Son derece normal bir çalışmadır. Bir performans ölçümü, bir verimlilik çalışmasını muhalefet, Sayın CHP Genel Başkanı sistem tartışmasına, rejim tartışmasına dönüştürmeye çalışıyor yeniden."
Kaynak: AA
AK Parti, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:01   Sivrihisar Hava Yarışları 2019
17:00   Başkan Soyer'den Koruncukköy'e destek
17:00   Ölü sayısı 1000'e yükselince ABD Libya'ya ateşkes çağrısı yaptı
17:00   Ata Demirer yeni yaşını adada kutladı
17:00   Bolu'da trafik kazası: 4 yaralı
16:59   Ata Demirer yeni yaşını adada kutladı
16:59   Afyonkarahisar'da 620 metre derinlikte termal su bulundu