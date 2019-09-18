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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Tank Palet Fabrikası) Tesisin mülkiyeti, yine Milli Savunma Bakanlığı'nda...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

18.09.2019 19:36
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (9)
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun Tank Palet Fabrikası'na ilişkin iddiaları) Cumhurbaşkanlığı kararıyla kararname arasındaki farkın bilinmesi gerekir. Bu gizli bir kararname değildir, bir Cumhurbaşkanlığı kararıdır. Cumhurbaşkanlığı kararının birçoğu yayınlanmayabiliyor, bu da öyle bir karardır."
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Tank Palet Fabrikası) Tesisin mülkiyeti, yine Milli Savunma Bakanlığı'nda kalacaktır. Mülkiyet kimseye devredilmiyor."
Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun Tank Palet Fabrikasına ilişkin iddiaları) Ordunun ihtiyaçlarına dönük olarak zaaf oluşturacak bir yaklaşım söz konusu değil"
AK Parti Sözcüsü Çelik:

Ömer Çelik, AK Parti, Güncel

Kaynak: AA

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