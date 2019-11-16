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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'a ziyaret

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti.

16.11.2019 18:58 | Son Güncelleme: 16.11.2019 19:01
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti.
Çelik, beraberinde AK Parti İl Başkanı Şerif Güler ve diğer ilgililerle Karalar'a makamında ziyarette bulundu.
Burada konuşan Çelik, yerel seçimlerde millet iradesinin tecelli etmesinin ardından, Adanalıların Zeydan Karalar'a başkanlık görevini verdiğini söyledi.
Daha önce tebrik ettiği Karalar'a şimdi de ziyarette bulunduğunu belirten Çelik, "Milletimizin iradesinin, Adana'nın iradesinin tecellisiyle inşallah Adana'ya hep beraber güzel hizmetlerle imza atılmasını temenni ediyorum. Kendisine Adana'mızda güzel hizmetler vermesi için başarılar diliyoruz." diye konuştu.
Karalar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:
"Sayın Ömer Çelik, bulunduğu konumun ağırlığı itibarıyla bizim için bir şanstır. Zaten Adana ile ilgili ciddi bir şey olduğunda hep yardımcı olmuştur. Bir sıkıntı olduğunda çözmeye çalışmıştır. Hep yanımızda hissettik, bundan sonra da Adana için yanımızda hissetmeye devam edeceğiz. Kendisine çok teşekkür ediyorum."
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'a ziyaret

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Kaynak: AA


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